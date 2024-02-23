CHP'li Mahmut Tanal'dan 'affedin' çağrısı!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Değişimcilere karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, CHP içinde yönetimi ele geçiren Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'den "af" isterken, CHP'li Mahmut Tanal da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "af" istedi.
"Cumhuriyet'in 100. yılında af bir zarurettir, bir ihtiyaçtır." diyen Tanal, şu ifadeleri kullandı:
Terör, uyuşturucu, taciz, tecavüz, cinsel istismar ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak şekilde toplumda infial yaratacak suçlar hariç olmak üzere, kader mahkumlarına yönelik bir af düzenlemesi 8. Yargı Paketi'ne eklenmelidir.