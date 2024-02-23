  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü otomobil Chery sektörün başarılı markası: fiyatları ilk kez böyle oluyor! Harekete geçti

Ekrem önde Özgür arkada! Hangisi genel başkan belli değil

Pentagon'dan Türkiye kararı: Türk şirketleri ile yapacağız deyip Türkiye'yi seçtiler

Lübnan Hollanda Büyükelçisi Issa: BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin Devleti'ni tanıdı!

Pavyon hayatı yine can aldı!

Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin'den kendisine küfür eden Biden'a cevap

İtalya'da vatandaş tokat gibi cevap verdi: başörtülü kadınlara saldırdı! Matteo Salvini'ye bir kötü haber daha!

Japonya'da yetkililer, İsrail'in ilhakı uluslararası hukuka aykırı diyerek açıkladı! Japonlar yoğun ilgi gösterdi

Bilim insanlarından yeni araştırma: İnsan plasentasıda toksik plastikler çıktı! Detayı akılları resmen kurcaladı

Türkiye dostu Katar'dan müthiş hamle! Helal olsun
Siyaset CHP'li Mahmut Tanal'dan 'affedin' çağrısı!
Siyaset

CHP'li Mahmut Tanal'dan 'affedin' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 02:55:00 -
CHP'li Mahmut Tanal'dan 'affedin' çağrısı!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Değişimcilere karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, CHP içinde yönetimi ele geçiren Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'den "af" isterken, CHP'li Mahmut Tanal da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "af" istedi.

"Cumhuriyet'in 100. yılında af bir zarurettir, bir ihtiyaçtır." diyen Tanal, şu ifadeleri kullandı:

Terör, uyuşturucu, taciz, tecavüz, cinsel istismar ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak şekilde toplumda infial yaratacak suçlar hariç olmak üzere, kader mahkumlarına yönelik bir af düzenlemesi 8. Yargı Paketi'ne eklenmelidir.

Şeriata söven ahmak CHP'liler! Bakın ittifak ortağınız ne diyor?
Şeriata söven ahmak CHP'liler! Bakın ittifak ortağınız ne diyor?

Siyaset

Şeriata söven ahmak CHP'liler! Bakın ittifak ortağınız ne diyor?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin adayını CHP'li Belediye Başkanı eleştirdi: Niteliği yok!
CHP'nin adayını CHP'li Belediye Başkanı eleştirdi: Niteliği yok!

Siyaset

CHP'nin adayını CHP'li Belediye Başkanı eleştirdi: Niteliği yok!

CHP çapsızlıkta açık ara önde
CHP çapsızlıkta açık ara önde

Siyaset

CHP çapsızlıkta açık ara önde

Taşın altından yine CHP çıktı! AYM'den Can Atalay kararı
Taşın altından yine CHP çıktı! AYM'den Can Atalay kararı

Gündem

Taşın altından yine CHP çıktı! AYM'den Can Atalay kararı

Seçimlere birlikte girdikleri CHP ne diyecek? Saadet'ten 'pembe metrobüs' vaadi
Seçimlere birlikte girdikleri CHP ne diyecek? Saadet'ten 'pembe metrobüs' vaadi

Siyaset

Seçimlere birlikte girdikleri CHP ne diyecek? Saadet'ten 'pembe metrobüs' vaadi

CHP'de kanalizasyon patladı! Bastır 150 bini al delegeyi
CHP'de kanalizasyon patladı! Bastır 150 bini al delegeyi

Siyaset

CHP'de kanalizasyon patladı! Bastır 150 bini al delegeyi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya'da vatandaş tokat gibi cevap verdi: başörtülü kadınlara saldırdı! Matteo Salvini'ye bir kötü haber daha!
Dünya

İtalya'da vatandaş tokat gibi cevap verdi: başörtülü kadınlara saldırdı! Matteo Salvini'ye bir kötü haber daha!

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'ye tepki çığ gibi büyüyor! Sardinya adasında yapılacak seçimler öncesinde başörtüsü ile ilgili çok..
Rusya’dan Türkiye’ye ürün transferinde talep! Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasal ürünler satın alacak
Ekonomi

Rusya’dan Türkiye’ye ürün transferinde talep! Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasal ürünler satın alacak

Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasallar ithal edecek! Birçok ürün satın alan Rus yetkililerden dikkat çeken bir çıkış geldi. Rusya’dan ilan b..
Dansözlere taş çıkarttı! Mansur’un geçmişi peşini bırakmıyor
Siyaset

Dansözlere taş çıkarttı! Mansur’un geçmişi peşini bırakmıyor

MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi partisini “CHP’ye benzetmek” ile suçlayan CHP’li Mansur Yavaş’ın “Başka partilerdeki makaml..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23