CHP'li Lütfü Savaş sandıkta patladı! Hatay'da büyük fark
YSK'nın seçim yasağını kaldırması ile birlikte ilk sandık sonuçları gelmeye başlarken deprem bölgesi Hatay'da büyük fark dikkat çekti. Adaylığı açıklandığı ilk günden beri tartışmalara neden olan CHP'li Lütfü Savaş, AK Parti'nin gerisinde kaldı.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün sandık başına gitti. Tüm Türkiye'de saat 17.00'da oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi.
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları gelmeye başladı.
Deprem bölgesi Hatay'da, CHP tarafından adaylığı yeniden açıklanmasının ardından vatandaşların tepki gösterdiği Lütfü Savaş, AK Partili adayın gerisinde kaldı.
İşte Hatay'da ilk seçim sonuçları...
Açılan Sandık: %18.73
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AK Parti adayı Mehmet Öntürk: 45.26%
CHP adayı Lütfü Savaş: 39.6 %