CHP’li Lütfü Savaş CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının yurt dışında belirleneceğini itiraf etti

Yerel bir televizyonun yayınına konuk olan Lütfü Savaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dikkat çeken açıklama

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü savaş'ın "Cumhurbaşkanını uluslararası karar vericiler tespit edecek" sözleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Kimin ismi ön plana çıkarılırsa"

Sunucu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş'a "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk." dedi.

Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim." ifadesini kullandı.

"Uluslararası karar vericilerin belirleyeceği bir isim"

"Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor." diyen Lütfü Savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar." şeklinde konuştu.

Adaylarını belirleyemiyorlar

Savaş'ın bu açıklamaları Millet İttifakı'nın emperyalizm bekçiliğine soyunduğunun açık göstergesi olurken adaylarını belirlemek için bile işaret beklediklerinin itirafı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık bilmecesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

"Zamansız bir açıklama" diyerek bu sözlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu ise "Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir" diye konuşmuştu.

"Dostlarımızla iktidar olacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla "İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" söylemini kullandığı biliniyor.

Biden'ın mesajı akıllara geldi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde 16 Ocak'ta New York Times editörleriyle mülakat gerçekleştirmişti.

Joe Biden; başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirterek, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" demişti.