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CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!

LGBTİ’lere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, eşcinsel CHP’lilerden evlilik teklifi yağdı.

30 Haziran 2019 Pazar 15:19
CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!

 yeniakit.com.tr  CHP’li birçok belediye, sözde onur yürüyüşü dolayısıyla sapkın eşcinsellere destek mesajları yayınladı. Belediyelerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların yanı sıra, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da LGBTİ’lere desteğini açıkladı. Bu destek açıklamalarının ardından CHP’li sapkınlar özellikle Kaftancıoğlu’na ilginç çağrılarda bulundu. İki lezbiyen, zaten evli olan Kaftancıoğlu’na evlilik teklifinde bulundu.

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’ndan sapkınlara destek

İstanbul’da yasak olmasına rağmen, “Tereddütsüz yürüyeceğiz” diyen eşcinsel sapkınlara Canan Kaftancıoğlu'ndan destek geldi. Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Hür doğup hür yaşayanlara selamla..” ifadesini kullandı.

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Sapkınlık, sapkınlık doğurdu! Kaftancıoğlu’na evlilik teklifi

Canan Kaftancıoğlu’nun eşcinsellere verdiği desteğin ardından, LGBTİ kadınlardan CHP’li isme sapkın teklifler geldi. İki eşcinsel kadın, Kaftancıoğlu’na evlilik teklifinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:19
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu
  3. LGBTİ
  4. evlilik teklifi

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