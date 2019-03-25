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CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük isteyen Karaağaç açıklaması

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul,2012 yılında BDP Antalya İl Başkanlığı yapan ve şu anda CHP’nin Antalya meclis üyesi adayı olan Abdülbaki Karaağaç ile bir masada oturduğu görüntüleri veKaraağaç’ın ‘Öcalan’a özgürlük’ istediğini söylediği görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:56
CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük isteyen Karaağaç açıklaması

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul,2012 yılında BDP Antalya İl Başkanlığı yapan ve şu anda CHP’nin Antalya meclis üyesi adayı olan Abdülbaki Karaağaç ile bir masada oturduğu görüntüleri veKaraağaç’ın ‘Öcalan’a özgürlük’ istediğini söylediği görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Kumbul, "2013 yılında BDP’den istifa etmiş, daha sonraki dönemlerde CHP’ye üye olmuş. Bizim istihbarat teşkilatlarımız yok daha önceki söylemlerini bilmemiz mümkün değil. Aday olmasında resmi engel olsaydı sanırım şu an listede olamazdı. Bu arkadaş iş adamı, iş adamı derneği tarafından ilçe teşkilatımıza önerilmiş" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, yaklaşan yerel seçim öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Kumbul’un yanında CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı ve İl Sekreteri İlkay Budak yer aldı.



“Bu arkadaş iş adamı”


Son dönemde şahsı ve partisi hakkında çıkan iddialara da cevap veren Kumbul, “Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını yok sayarak liderler üzerinden sanki genel seçimmiş gibi kampanya yürütülüyor. Söylemleri de hep Türkiye’nin her yerinde Millet İttifakı’na illet ittifakı, zillet ittifakı gibi çirkin yakıştırmalar. Bunlar ağza yakışmayan söylemler. Bizi değişik kesimlerle ittifak yapıyormuş gibi gösterme çabaları. Bizi kamuoyundaki herkes tanıyor. Bu kentte doğduk ve burada yaşıyoruz. Bizim ne yapacağımızı halk biliyor. Bunu genel seçim havasına sokmamak lazım. Ama sokabilir. Kendi belediye başkan adaylarına güvenmiyorsa, yeterli oy alamayacağını ancak kendi ismi üzerinden oy alınabileceğini düşünüyorsa o stratejiyi izleyebilir. HDP’ye yakın dedikleri arkadaş yıllardır beldemizde başkanlık yapmış, partililerimizin tanıdığı Korkuteli’nde Süleyman İlhan’ın kardeşidir. Bugüne kadar HDP’de siyaset yapmamıştır. Başka partide siyaset yapmış olabilir. Biz HDP’den meclis üyesi aday yapmadık. İş adamları derneğinden isim önerilmiş olabilir. Bizim daha önceki dönemlerde belde başkanlığı yapmış ağabeyimizin kardeşi, partiye de her zaman emek veren birisidir. Abdullah Karaağaç iş adamı kendisi 2013 yılında BDP’den istifa etmiş daha sonraki dönemlerde CHP’ye üye olmuş. Bizim istihbarat teşkilatlarımız yok daha önceki söylemlerini bilmemiz mümkün değil. Aday olmasında resmi engel olsaydı sanırım şu an listede olamazdı. Bu arkadaş iş adamı, iş adamı derneği tarafından ilçe teşkilatımıza önerilmiş. Aynı derneğin dernek başkanı ise AK Parti 6’ncı adayı. Haysiyet divanı üyesi bizim 20’nci sıramızda. Bu derneğin önerisini ilçe teşkilatımız değerlendirmiş” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:56
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