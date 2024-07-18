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Spor CHP’li Kilis Belediyesi İtfaiyesinde büyük skandal! Yangına susuz müdahale
Spor

CHP’li Kilis Belediyesi İtfaiyesinde büyük skandal! Yangına susuz müdahale

Yeniakit Publisher
2024-07-18 08:51:00 -

CHP yönetimindeki belediyelerde liyakatsiz işe alımların faturasını vatandaşlar ödüyor.

Kilis’te meydana gelen olayda, yanan bir tırı söndürmeye gelen itfaiyecilerin itfaiye aracında su bulunmaması nedeniyle yangını çaresizce izlemesi, CHP'li belediyelerin yönetimindeki büyük eksiklikleri gözler önüne serdi. Bu tür olaylar, CHP'li belediyelerin yönetim becerilerindeki ciddi yetersizlikleri ve halkın güvenliğine yönelik umursamazlıklarını açıkça gösteriyor.

İtfaiye teşkilatının en temel görevi olan yangın söndürme işlevini yerine getiremeyen bu yönetim anlayışı, CHP'li belediyelerin iş bilmezliğini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu durum, CHP’nin yerel yönetimlerdeki başarısızlığının en somut örneklerinden biri oldu. Belediyecilik, liyakat ve sorumluluk gerektirirken, CHP’li belediyelerin bu temel prensiplerden ne kadar uzak olduğunu bu üzücü olayla bir kez daha görmüş olduk.

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Yorumlar

Abdullah

Liyakatsizlik değil hainlik.

Heykelci

Kardeşim bunlar heykelden başka bir şey anlamazlar. Birisi tezek ile çalışan buharlı otobüs icatvediyor, birisi Ankara’yı venediğe çeviriyor birisinde senelerdir izmirin bxk kokusunu hizmet olarak halka sunuyor.
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