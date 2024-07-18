CHP’li Kilis Belediyesi İtfaiyesinde büyük skandal! Yangına susuz müdahale

Kilis’te meydana gelen olayda, yanan bir tırı söndürmeye gelen itfaiyecilerin itfaiye aracında su bulunmaması nedeniyle yangını çaresizce izlemesi, CHP'li belediyelerin yönetimindeki büyük eksiklikleri gözler önüne serdi. Bu tür olaylar, CHP'li belediyelerin yönetim becerilerindeki ciddi yetersizlikleri ve halkın güvenliğine yönelik umursamazlıklarını açıkça gösteriyor.

İtfaiye teşkilatının en temel görevi olan yangın söndürme işlevini yerine getiremeyen bu yönetim anlayışı, CHP'li belediyelerin iş bilmezliğini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu durum, CHP’nin yerel yönetimlerdeki başarısızlığının en somut örneklerinden biri oldu. Belediyecilik, liyakat ve sorumluluk gerektirirken, CHP’li belediyelerin bu temel prensiplerden ne kadar uzak olduğunu bu üzücü olayla bir kez daha görmüş olduk.

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