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CHP'li Kılıç ve İlgezdi'nin ekibinin de sicili bozuk!

CHP’nin yolsuzluklarla gündeme gelen Maltepe adayı Ali Kılıç ve Ataşehir adayı Battal İlgezdi’nin listelerinde kendileri gibi yolsuzluğa bulaşan isimler yer alıyor. İlgezdi’nin listesinin başındaki İlhami Yılmaz ihaleye fesat karıştırmaktan mahkum oldu. Abdullah Der, şirketlerini belediyenin yenilediği binaya taşımakla suçlandı. Ali Kılıç’ın meclis üyesi listesinde yer alan Özgür Aksoy, Canan Sezgin ve Ecvet Eşlegül hakkında ise 'haksız menfaat' gerekçesiyle dava açıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:39
CHP'li Kılıç ve İlgezdi'nin ekibinin de sicili bozuk!

Tepkilere rağmen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Maltepe’den aday gösterilen Ali Kılıç ile Ataşehir’den başkanlık yarışına sokulan Battal İlgezdi’nin belediye meclisi aday listeleri Battal İlgezdi'nin liste başında İlhami Yılmaz var.

Hapse mahkum oldu

Belediyede yapılan yolsuzluklar nedeniyle Battal İlgezdi'nin görevden alınmasının ardından meclis kararıyla belediye başkanlığına seçilen İlhami Yılmaz’ın dosyası kabarık. Yılmaz, belediyenin 30 kalemden oluşan ‘park ekipman’ ihalesindeki usulsüzlükten yaptığı için Ağır Ceza Mahkemesi’nce, ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçundan hapse mahkum edilmişti.

İlgezdi'nin komşusu

İlgezdi'nin listesindeki ikinci tartışmalı isim ise Abdullah Der. Gamze İlgezdi'nin 12 dairesinin olduğu Buz Rezidans'ın karşısındaki Erguvan Gold sitesinde 1 milyon 200 bin TL değerinde dubleks dairesi olduğu ortaya çıkan Der'in kardeşi Ali Der de yolsuzluk iddialarıyla anılmıştı.

Adam yaralamadan sabıkalı

Belediyenin Ali Der'in ortağı olduğu bir binayı yurt yapma gerekçesiyle kiralayın ve 2 milyon harcayıp tadil eden belediyenin o kadar masraftan sonra kararından vaz geçtiği iddia edilmişti. Ali Der'in bir kuruş bile harcamadan belediyenin yenilediği binaya şirketlerini taşıdığı öne sürülmüştü. Ayrıca Abdullah Der'ın 'kasten yaralama' suçundan hapis cezası bulunuyor. Listedeki İnan Bektaş da İlgezdi'ye yakın ekipten. Bektaş, yolsuzlukla yargılanan ekibin tüm davalarındaki avukatı.

Soruşturmaya izin çıktı

İlçede bulunan bir AVM'ye ilişkin imar yolsuzluğu ile ilgili başlatılan soruşturmada adı geçen Yapı Kontrol Müdürlüğünden sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan da yine kendine yer buldu. CHP Ataşehir eski İlçe Başkan Yardımcısı Ertuğrul Baysal da listeye girdi. Baysal'ın Ataşehir Belediyesi'nde çalışmadığı halde maaş aldığı yönünde haberler basında yer bulmuştu.

5 yılda paraya para demedi!

Son beş yılda akrabaları hızlı bir şekilde zenginleşen Ali Kılıç’ın listesi de İlgezdi’ninki gibi. Kılıç’ın belediye başkan yardımcılarını da seçeceği belediye meclis üyesi listesinde bulunan Özgür Aksoy, Canan Sezgin ve Ecvet Eşlegül hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle iddianame hazırlandı. İddianamede 3 ismin Başkan Kılıç’la birlikte mevzuata aykırı hareket ederek işletme sahiplerine haksız menfaat sağlandığı belirtilmişti.

Bankamatik memuru

Listede yer bulan CHP Maltepe eski ilçe saymanı Savaş Eroğlu’nun adı da çirkin bir teklifle haber konusu olmuştu. Eroğlu’nun bir toplantıda Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’a, CHP ilçe binasının belediye kasasındaki para ile satın alınması yönünde telkinde bulunduğu öne sürülmüştü. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 07:39
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Maltepe
  4. Ali Kılıç
  5. Ataşehir
  6. Battal İlgezdi
  7. İlhami Yılmaz
  8. yolsuzluk

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