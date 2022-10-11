CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’dan kayınbiraderi Kemal Orhan’a büyük kıyak!

Daha önce kiraz bahçesine kaçak villa yaptığı ortaya çıkan CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, şimdi de kayınbiraderi Kemal Orhan’ı belediyede işe aldı. Bahsi geçen tip daha evvelde Peygamber efendimize hakaret etmişti. Karakayalı 'Karakayalı 'Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab’ın ümmeti değiliz' yazılı skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Her fırsatta, “Kemalpaşa’da kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğim” diyen ancak kendisi kaçak villa yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yeni bir skandala daha imza attı. Karakayalı’nın, kayınbiraderi Kemal Orhan’ı, “Başkanlık oluru” ile belediyede sözleşmeli memur olarak ve teknisyen kadrosunda işe başlattığı ortaya çıktı. Orhan’ın maaşının komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.

AKRABALARINI DOLDURDULAR

Sabah’taki habere göre AK Parti Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Mustafa Baş, CHP’nin her fırsatta AK Parti’yi “Liyakat” üzerinden eleştirdiğini belirterek, “Olsa liyakate ihtiyacı olan CHP’nin kendisi. Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sadece kayınbiraderini değil, diğer akrabalarını da belediyeye doldurdu” şeklinde konuştu.

BAHÇEYE VİLLA DİKMİŞTİ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı olan kiraz bahçesine, “Tarımsal amaçlı tesis, kümes ve bağ evi yapacağım” diyerek Tarım İl Müdürlüğü’nden izin aldı.

Ardından da kiraz ağaçlarını sökerek havuzlu süper lüks villa yaptı. Bu da yetmezmiş gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden, imar barışı kapsamına girmeyen villaya, yapı kayıt belgesi aldı.

Uydu fotoğraflarından, villanın imar barışı için milat kabul edilen 31 Aralık 2017’den sonra yapıldığı tespit edilince, yapı kayıt belgesi iptal edildi. Tarım İl Müdürlüğü de Karakayalı’nın iznini iptal ederek, başkanı olduğu Kemalpaşa Belediyesi’ne yazı yazıp, villanın yıkılarak, kiraz bahçesinin eski haline getirilmesini istedi.