CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi

Sabah'ın haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz!" dedi.

Özgür Hızal, "Anlaşılıyor ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Başka bir su yönetimi mümkün' derken, vefat eden babasının yerine, 4 yaşındaki bir çocuğa, su faturası borcu nedeniyle icra takibi başlatmış. İzmir'de, CHP'li Büyükşehir başkanlarının bir araya toplanıp, daha önce yaptıkları gibi, sadece laf üzerinde kalan bir anlayış da hareket etmeleri bizleri yine şaşırtmadı" diye konuştu.

"4 yaşında bir çocuğa icra gönderirken 'askıda fatura'yı göremedik!"

Özgür Hızal; "Daha önce çok defa övündükleri 'Askıda fatura'ya ne oldu da, 4 yaşında bir çocuğa icra gönderirken 'Askıda fatura'yı göremedik! Sosyal belediyeciliği PR çalışması ile karıştıranlar, sosyal belediyeciliği bile beceremediklerinin bizlere bir kez daha göstermiş oldular" şeklinde konuştu.

Taslak: "4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi başlatılması zulüm"

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak da; "CHP'li İzmir Belediyesi'nin 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi başlatması zulümdür ve kabul edilemez. İzmir BB'nin bunu bile yapacağı aklımıza gelmezdi ve sonunda bunu da yaptılar dedirtti. Kardeşimizin sonuna kadar yanındayız" dedi.

4 yaşındaki çocuktan 6 bin 930 TL istenmiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU)'nun 4 yaşındaki D.R.'ndan 6 bin 930 TL istediği öğrenildi.