CHP’li isme silahlı saldırı! Durumu kritik

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır önce darp edildi sonra silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Bahadır kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

CHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Eser Çetinkaya, Bahadır'ın tedavi gördüğü hastaneye giderek "Evine gidip darp ettiler. Hem silah hem sopayla vurmuşlar. Kanaması var. Kulağı, kafası kanıyor" dedi. Bahadır'ın yakını "2 aydır tehdit ediyorlar. Hepsi kayıtlı. Bunlar tetikçi" diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu: Genç, şunları söyledi: "Bu akşam Pınarbaşı'da parti üyemiz Sayın Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Sayın Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır'a acil şifalar diliyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanıp adalet önüne çıkarılması için tüm çabalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."