CHP'li isimden Rezil paylaşım!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti üzerinden yaptığı seviyesiz paylaşımına pek çok isimden tepki geldi.

Adıgüzel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın fotoğrafını paylaşarak "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" notunu düştü.

Bülent Turan: Hak ettiği cevabı vermemize edebiz engel

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yapılanın terbiyesizlik olduğunu ifade ederek "Bu "terbiye seviyesi", CHP’de Genel Başkan Yardımcısı! Hak ettiği cevabı vermemize edebimiz engel. Siyaset ahlaktan, nezaketten, edepten yoksun bir üslupla yapılamaz. Yapmak isteyene de bu aziz milletin irfanı, örnekte olduğu gibi, 70 yıl izin vermez." dedi.

Hamza Dağ tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adıgüzel'in paylaşımına "Bu tweetin sahibi Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor. AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler." söyleriyle tepki gösterdi.

Alpay Özalan: Seviyesizliğine şaşırmadık

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Onursal Adıgüzel'le ilgili sert bir mesaj paylaştı. Özalan "Boş işler müdürü Kemal Kılıçdaroğlu yine evinde muhalefetçilik oynarken, Cumhurbaşkanımız COVID-19'u atlatır atlatmaz çalışmaya koyuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seviyesizliğine şaşırmadık. Liderleri ortada, bunlardan daha fazlası beklenemez." ifadelerini kullandı.