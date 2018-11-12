CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mansur Yavaş'ın ortak aday olarak gösterilmesi konusunda, "Bizde isim belirleme yetkisi Parti Meclisi'nin. Bu isimler Parti Meclisi'nde değerlendirilecektir ona göre de karar verilecektir. Biz mutabakatı sandıkta arayacağız diyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Öztrak, MYK'da ekonomideki son gelişmeleri, bugün açıklanan ödemeler dengesi rakamlarını, dış politika kapsamında İran ambargosunu, Kandil'de teröristlerin başına ödül konulmasını, Güney Kıbrıs'ta yapılacak olan sondaj çalışmalarını, eğitimin sorunlarını, kadına ve çocuğa karşı şiddetle ilgili düzenlemelerin meclise getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

Mansur Yavaş açıklaması

CHP'nin Ankara 'da aday göstereceği isimler arasında Mansur Yavaş isminin çok konuşulduğu belirtilerek İyi Parti'nin de Yavaş'la adaylık konusunda görüşme yaptığı ve Yavaş'ın ise ortak aday olma konusundaki mesajlarının sorulması üzerine Öztrak, "Bizde isim belirleme yetkisi Parti Meclisi'nin. Dolayısıyla bu süreçte belediye başkanlıklarına aday olabilecek isimlerle ilgili benim değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bu isimler Parti Meclisi'nde değerlendirilecektir ona göre de karar verilecektir" ifadelerini kullandı.