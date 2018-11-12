0553 313 94 23
impression

CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:23
CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mansur Yavaş'ın ortak aday olarak gösterilmesi konusunda, "Bizde isim belirleme yetkisi Parti Meclisi'nin. Bu isimler Parti Meclisi'nde değerlendirilecektir ona göre de karar verilecektir. Biz mutabakatı sandıkta arayacağız diyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Öztrak, MYK'da ekonomideki son gelişmeleri, bugün açıklanan ödemeler dengesi rakamlarını, dış politika kapsamında İran ambargosunu, Kandil'de teröristlerin başına ödül konulmasını, Güney Kıbrıs'ta yapılacak olan sondaj çalışmalarını, eğitimin sorunlarını, kadına ve çocuğa karşı şiddetle ilgili düzenlemelerin meclise getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

Mansur Yavaş açıklaması

CHP'nin Ankara 'da aday göstereceği isimler arasında Mansur Yavaş isminin çok konuşulduğu belirtilerek İyi Parti'nin de Yavaş'la adaylık konusunda görüşme yaptığı ve Yavaş'ın ise ortak aday olma konusundaki mesajlarının sorulması üzerine Öztrak, "Bizde isim belirleme yetkisi Parti Meclisi'nin. Dolayısıyla bu süreçte belediye başkanlıklarına aday olabilecek isimlerle ilgili benim değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bu isimler Parti Meclisi'nde değerlendirilecektir ona göre de karar verilecektir" ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:23
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
    1. Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
    2. Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı..
    3. 'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler..
    4. Nevşehir'de peribacaları arasındaki..
    5. 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi..
    6. Konyaspor, 1,5 senede 4 teknik..
    7. Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!
    8. CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk..
    9. Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil..
    10. Tarihi köprü yanında hasmını silahla..
    11. 2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu..
    12. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    13. CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!
    14. Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı
    15. 'Evinden aldıracağım' dediği..
    16. Türkiye'den Amerika'ya başsağlığı..
    17. Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade..
    18. Türkiye ile Rusya'dan "Dış Ticaret..
    19. Şenol Güneş ifade verdi!
    20. Türkiye ve Rusya arasında dev proje!..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta