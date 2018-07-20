0553 313 94 23

CHP'li isimden kurultay açıklaması! Kemal şimdi yandı

CHP Pati Meclisi üyesi Erdal Aksünger, parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın öncülüğünde kurultay isteyen delegelere baskı yapıldığını öne sürerken, kurultay için gereken yeterli imzaya ulaşılacağını savundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:33
CHP'li isimden kurultay açıklaması! Kemal şimdi yandı

Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Aksünger, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını cevapladı.

Aksünger, ''Biz iktidardan demokrasi ve hukuk bekliyoruz. Bu koltuk koruma konusu zarar veriyor.'' dedi.

 

"KURULTAY İSTEYENLERE CİDDİ BASKI VAR"

CHP PM üyesi Aksünger, ''Genel Merkez'de kurultay için imza verenlere ciddi baskı var. Bu işin başında Bülent Tezcan geliyor'' ifadelerini kullandı.

''İmza verene de vermeyene de baskı olmamalı'' diyen Aksünger, 'biz gelirsek şöyle yaparız' baskısı da olmaması gerektiğini vurguladı.

Başka adayların da çıkabileceğini aktaran Aksünger, ''Muharrem İnce hepsinden bir adım önde'' dedi

Kurultay için gerekli imzanın sağlanacağına emin olduğunu dile getiren Aksünger, ''Salı, çarşamba bu iş biter'' şeklinde konuştu.

"ESKİ SİSTEM KULLANILSAYDI, SORUN OLMAZDI"

Aksünger seçim gecesi öncesi mobil uygulamaların denemesinin yapılmadığını da hatırlatarak şunları söyledi:

“2015’teki, 7 Haziran’daki, 1 Kasım’daki ve 16 Nisan’daki süreçleri yönetmiş ve onları var etmiş bir insan olarak söylüyorum. O sistemleri kullanmadılar ve dışarıda bir sistem var etmeye çalıştılar. Adil seçim platformu, bir platform. Orada sadece 'adilseçim.net' diye mobil bir uygulama yapıldı. Eski sistem kullanılsaydı kesinlikle hiçbir problem olmazdı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hiç bilmiyorum. Mobil uygulamasının teknik altyapısının başarısız olacağını söylemiştim. Adil Seçim Platformu’nun başarısız olduğunu kendileri de söylediler ve toplumdan özür dilediler. Bu zaten bağıra bağıra geldi. Dünkü açıklamalarında şunu söylemişler ‘Uygulamanın testlerini bile yapamadık’ demişler. Bu, intihar demektir."

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 09:33
  1. Erdal Aksünger
  2. CHP
  3. Kurultay açıklaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaniye cuma saati kaçta?
    1. Osmaniye cuma saati kaçta?
    2. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    3. Bursa cuma saati kaçta?
    4. Ankara cuma saati kaçta? | Ankara..
    5. Adana cuma saati kaçta? | Adana öğlen..
    6. Aref'ten reklam iddialarına cevap:..
    7. Konya cuma saati kaçta?
    8. İstanbul cuma saat kaçta? |..
    9. Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
    10. Bilecik öğlen ezanı kaçta okunacak?
    11. Hürriyet’ten bir patates daha gitmiş!
    12. Erbakan’ın dirayeti ile ezanlar susmadı
    13. Antalya'da FETÖ'ye ağır darbe:..
    14. Kıbrıs Barış Harekatı'nı kim yaptı..
    15. Böbreklere neler zarar verir?
    16. 4 bin Euro maaşı duyup koştular!..
    17. Norveç'te şoförlük hayali..
    18. Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi:..
    19. Kıbrıs Barış Harekatı nedir? Neden ve..
    20. Başkan Erdoğan kapıları açtı! Devlette..
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor