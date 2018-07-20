CHP'li isimden kurultay açıklaması! Kemal şimdi yandı

Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Aksünger, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını cevapladı.

Aksünger, ''Biz iktidardan demokrasi ve hukuk bekliyoruz. Bu koltuk koruma konusu zarar veriyor.'' dedi.

"KURULTAY İSTEYENLERE CİDDİ BASKI VAR"

CHP PM üyesi Aksünger, ''Genel Merkez'de kurultay için imza verenlere ciddi baskı var. Bu işin başında Bülent Tezcan geliyor'' ifadelerini kullandı.

''İmza verene de vermeyene de baskı olmamalı'' diyen Aksünger, 'biz gelirsek şöyle yaparız' baskısı da olmaması gerektiğini vurguladı.

Başka adayların da çıkabileceğini aktaran Aksünger, ''Muharrem İnce hepsinden bir adım önde'' dedi

Kurultay için gerekli imzanın sağlanacağına emin olduğunu dile getiren Aksünger, ''Salı, çarşamba bu iş biter'' şeklinde konuştu.

"ESKİ SİSTEM KULLANILSAYDI, SORUN OLMAZDI"

Aksünger seçim gecesi öncesi mobil uygulamaların denemesinin yapılmadığını da hatırlatarak şunları söyledi:

“2015’teki, 7 Haziran’daki, 1 Kasım’daki ve 16 Nisan’daki süreçleri yönetmiş ve onları var etmiş bir insan olarak söylüyorum. O sistemleri kullanmadılar ve dışarıda bir sistem var etmeye çalıştılar. Adil seçim platformu, bir platform. Orada sadece 'adilseçim.net' diye mobil bir uygulama yapıldı. Eski sistem kullanılsaydı kesinlikle hiçbir problem olmazdı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hiç bilmiyorum. Mobil uygulamasının teknik altyapısının başarısız olacağını söylemiştim. Adil Seçim Platformu’nun başarısız olduğunu kendileri de söylediler ve toplumdan özür dilediler. Bu zaten bağıra bağıra geldi. Dünkü açıklamalarında şunu söylemişler ‘Uygulamanın testlerini bile yapamadık’ demişler. Bu, intihar demektir."