CHP'li isimden, kadın meclis üyesine ağır hakaret!

Son zamanlarda taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanan CHP, bu kez kadına şiddetin adresi oldu. İzmir'in Foça Belediyesi'nde çarşamba günü yapılan denetim komisyonu toplantısına kadına yönelik şiddet damga vurdu. CHP'li Foça Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü İbrahim Ası, kendisine soru soran belediye meclis üyesi Sinem Atan'a çok ağır sözler sarf etti. Ası, kadın meclis üyesine yönelik, "Siz haysiyetsiz bir kadınsınız. Hatta kadın bile değilsiniz. Allah sizin belanızı versin" şeklinde hakaretler savurdu. Yaşadığı mağduriyet üzerine Atan, skandalı yargıya taşıdı.

Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Atan, özetle şöyle dedi: Sorularımızı yönelttik. Görevim gereği yapılan çalışmaların makbuzlarını görmek istediğimizi ilettiğimizde kendisi bu talebimizi reddetti. "Siz bunu sorgulayamazsınız. Sorgulayacaksanız önce hükümet binasını sorgulayın. Siz haysiyetsiz bir kadınsınız. Hatta kadın bile değilsiniz. Sizi Süleyman abiniz bile kurtaramaz. Önce siz hükümetinizi sorgulayın. Allah belanızı versin" şeklinde galiz sözlere maruz kaldım. Şikayetçiyim. Bizleri buraya halkımız seçti ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Foça halkının emaneti olan belediyemizin her bir kuruşunun hesabını sormak zorundayız. Sözde kadın haklarını savunanları görüyoruz ki, bugün gözlerini karartıp, bir kadına hakaret ederek üzerine yürüyebiliyor. Bu yapılanın takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız.

Atan'ın yaşadığı mağduriyete şahit olan MHP Foça Belediyesi Meclis Üyesi Osman Mert de savcılıkta tanık olarak ifade verdi. Mert, Ası'nın Ata'ya aniden çıkışarak "Siz haysiyetsiz bir kadınsınız" şeklinde hakaret ettiğini söyledi.