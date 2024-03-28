CHP'li isimden 'İmamoğlu' açıklaması! Partisi de logosu da hazır

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de 'değişim' adı altında çatlaklar başlamıştı.

Parti içerisindeki kriz her geçen gün büyürken, 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala CHP Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'dan skandal bir açıklama geldi.

Çakır, CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurulan kumpası anlatırken, kumpasın başındaki ismin ise Ekrem İmamoğlu olduğunu öne sürdü.

Çakır, "Ekrem İmamoğlu bu seçimi kaybederse partisi de logosu da hazır" dedi.

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TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük'ün sunduğu programa canlı bağlatıyla katılan CHP Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır :

"Kılıçdaroğlu ile görüştüm, helallik istedim. Kılıçdaroğlu'na bir kumpas kurduk. 'Kazanamayacak aday' kampanyasını Murat Ongun'un trol ordusu yaptı. İmamoğlu seçimi kaybederse partisi de, logosu da hazır."

Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde 2022 Kasım ayında Kemal beye kumpas kurduk. O dönem Kemal bey için sosyal medyada kazanamayacak algısı başlatıldı. İmamoplu ve Mansur Yavaş'ı önde gösterdiler. Biz de o kumpasçıların içindeydik. Bu algıda Mansur Yavaş'ı da gösterdik, algı olduğu çok anlaşılmasın diye. Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyada bilerek öne çıkardık. İmamoğlu'nun korkusu Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa CHP'de bir yere gelememekti. İmamoğlu seçimi kaybederse partisi de, logosu da hazır. CHP'yi basamak olarak kullanıyor." ifadelerini kullandı.