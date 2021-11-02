CHP'li isim uçuşlarda: 'Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayınca herkes susacak'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının "Toplumda umutları yeşertecek bir isim olacağını" söyledi.

Toprak, "Toplumu kucaklayıcı, halkın sorunlarını çözecek, vatandaşımıza umut verecek bir isim olacaktır. Adayımız açıklandığında bu ismin, herkesin gönül rahatlığı ile destekleyip oy vereceği bir kişi olacağından kuşku duyulmasın" dedi.

Sözcü'nün haberine göre Toprak şöyle konuştu;

"Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında, herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak. Millet İttifakı'nın adayı, genel başkanların ve Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin ortak adayı olarak ilan edilecek."