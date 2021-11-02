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Siyaset CHP'li isim uçuşlarda: 'Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayınca herkes susacak'
Siyaset

CHP'li isim uçuşlarda: 'Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayınca herkes susacak'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek ismin doğru bir seçim olacağını söyleyerek, "Adayımızı açıklayınca herkes susacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 07:33:00 - 2021-11-02 07:38:32
CHP'li isim uçuşlarda: 'Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayınca herkes susacak'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının "Toplumda umutları yeşertecek bir isim olacağını" söyledi.

Toprak, "Toplumu kucaklayıcı, halkın sorunlarını çözecek, vatandaşımıza umut verecek bir isim olacaktır. Adayımız açıklandığında bu ismin, herkesin gönül rahatlığı ile destekleyip oy vereceği bir kişi olacağından kuşku duyulmasın" dedi.

Sözcü'nün haberine göre Toprak şöyle konuştu;

"Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında, herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak. Millet İttifakı'nın adayı, genel başkanların ve Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin ortak adayı olarak ilan edilecek."

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Yorumlar

M.Nuna

E.Toprak, bir zamanlar H.Özkan gibi rahmetli Ecevit'in etrafında pervane olup döndüler. Tabii Ecevit'e sırtlarını da döndüler. Bu defa da CHP.ye zahmetsiz tepeden oturan Kemal beye danışmanlık ediyormuş. Etsin tabi, hakkıdır. Ama bir gün tekerler ters dönünce ona da sırtını döner baba, dön baba dönelim, hadi gidelim...
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