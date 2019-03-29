0553 313 94 23

CHP'li isim sela okunurken, "Hoca bizimle t.... geçiyor" demişti... Öldü!

Miting sırasında Cuma selası okuyan müezzine hakaret ettiği için gündeme gelen CHP'li Cahit İnceoğlu, bugün öldü. İnceoğlu'nun selası Edremit'te birçok camiden okundu.

29 Mart 2019 Cuma 17:19

CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında, selayla ilgili yaşanan skandal sözlerle gündeme gelen Cahit İnceoğlu (69), geçirdiği kalp krizi sonrası öldü.

İnceoğlu'nun selası, ilçe genelindeki birçok camiden okundu.

Müezzine küfretmişti

İnceoğlu, CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında, yaşanan skandal sözlerle gündeme gelmişti. İnceoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından CHP’den istifa etmişti.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:19
  1. CHP
  2. sela
  3. ezan
  4. cenaze

YORUM YAZ

  • ADIYAMANLI ADIYAMANLI 25 dk önce
    Zebanilere kolay gelsin.
  • CemCem39 dk önce
    Laikler için cenaze salâtı kılınmaz
  • abdoabdo43 dk önce
    Allah azizuntikâm dir.Kim bilr belki de sorgu melekleri de onunla dassak geçiyordur
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ58 dk önce
    İlahi adaletin tecellisi Eyyy islam düşmanları milim dahi olsa bir ders çıkardınızmı? ACABA....HA HA HA
  • 1453145359 dk önce
    ALLAH bizleri şaşırtmasın,sapkınlaştırmasın inşaallah.Ne olacak şimdi,gerçekle yüzleşmiştir de neye yaradı ki ?
  • BekirBekir1 sa önce
    Hoca bunun cenaze namazini kilmasin bu bahtsizida yikayan pamugu cok ama cok kalin kullansin...Cunku orda onunla cok ta.... gececekler.
  • ALİ HAYDARALİ HAYDAR1 sa önce
    Aslında hoca/imam o cenaze namazını kıldırmayacaktı.
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    nasıl bilirdiniz?
  • hasanhasan1 sa önce
    şimdi bunun leşinin camide ne işi var?
  • yediemirleryediemirler1 sa önce
    Darısı diğer İslam düşmanlarının başına.....
  • aydemiraydemir1 sa önce
    yahu islamla alay eden kafir olur ,kufredeninde namazi kilinmaz. biz bunlari chp lilere anlatmiyoruz onlarda kufrederek gocuyorlar, yani biz sucluyuz bir kac cenaze namazini kilmazsak onlarda ogrenip kendilerine ceki duzen verirler islama kufretmekten vaz gecerler- hristiyan yahudi chp leler haric.
  • erdemerdem1 sa önce
    Düştün hocanın eline!
  • ahmetahmet1 sa önce
    insanin hayatla bagi PAMUK kadar
  • Mikail okurogluMikail okuroglu1 sa önce
    Böyle şeref İslam düşmanlarını musallaya koymaya caksınleşini yanlız bırakacaksın okadar
  • KızgınKızgın1 sa önce
    Ateşi bol olsun
  • Cihan Cihan 1 sa önce
    Eeeee atalar boşuna dememiş" ne oldum dememeli ne olacağım demeli" Allah müstehakını versin...
  • Pamuğu..... Pamuğu..... 1 sa önce
    İşte böyle cahit efendi hoca nın önüne gelirsin
  • AhmetaAhmeta1 sa önce
    Neden hoca selasini okuyor nemazini kılıyor. Nasıl.bilirdiz.denince ne deniyor. Acaba. Böyle hoca lar la yeni Türkiye ne güzel.
  • turgutturgut1 sa önce
    şimdi de zebaniler onunla t.... geçiyordur.
  • insan ölseydi, kalır semeriinsan ölseydi, kalır semeri1 sa önce
    diri iken selaya, dine böyle ihanet eden hainin, leşine sela veren, cenazesini kılannnn kıldıııırrrrannnnlaraaaaaaiyi akşamlar diyelim
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK1 sa önce
    SELAYA NE GEREK VAR ...!EEEEE DESENE BU GECE ÇÜMBÜŞ VAR İMAMI ZEBANİYİ GÖRECEKSİN EBEDİ CEHENNEMDE KALACAKSIN...!YAŞAŞIN SİZİN GİBİLER İÇİN CEHENNEM.....
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK1 sa önce
    SELAYA NE GEREK VAR ...!EEEEE DESENE BU GECE ÇÜMBÜŞ VAR İMAMI ZEBANİYİ GÖRECEKSİN EBEDİ CEHENNEMDE KALACAKSIN...!YAŞAŞIN SİZİN GİBİLER İÇİN CEHENNEM.....
  • Andi Tuzcu Andi Tuzcu 1 sa önce
    Neye kadirsin allahim
  • sukrusukru1 sa önce
    Şimdi orada hoca noolursun biraz daha ağdalı oku biraz daha geç gideyim 5 saniye 5 saniyedir diyordur belkide.
  • imamoğluimamoğlu1 sa önce
    gömün ..
  • Şeref KazanŞeref Kazan2 sa önce
    Bu melanetinEzana hakaretinibilip selasını okuyan varsa bilsinki o Münafık bir insandır Devlet memuruyum diye okuması münafık olduğunu değiştirmez Onun içinde sela okutan aile ile ...
  • ŞEYTANINDA ŞEYTANINDA 2 sa önce
    CEHENEMİN BOLOLSUN
  • fahrettin emmifahrettin emmi2 sa önce
    bunlarin namazini kildiran, cesedini yikayan hocanin ben........
  • ali babaali baba2 sa önce
    BUNUN NAMAZINI KILAN HOCA YAKÜFÜR YOK SADECE"SANADA AFFERUN".
  • NurNur2 sa önce
    Şimdi bu adamın cenazesinde namaz kılınırmı ve selası verilirmihocanın ne geçtiğini görür orada
  • İbrahim güven İbrahim güven 2 sa önce
    Ölmedi şerefsiz chpkklı dinsiz geberdi
  • KaplanKaplan2 sa önce
    Şimdide küfredersin kitapsız ateşin bol olsun yaşasın cehennem kafirler için o leşini küfrettiğin mekanın önüne neden getirdiler meyhaneye götürüp üzerinede şarap döküp ordan kaldıralardı.
  • salihsalih2 sa önce
    versin gari hesabını !!!
  • MUAZMUAZ2 sa önce
    Geberdi bir İslâm düşmanı...Cehenneme zümera...
  • adem çamadem çam2 sa önce
    müezzin iyi ..aşşak geçmiş :)
  • AkifAkif2 sa önce
    Dinen bu adamı nasıl bilirdiniz denildiğinde bu edepsiz için ne diyecekler bakalım... üç kuruşluk dünya hayatına ahirtini satan zavallılar ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak...
  • YusufYusuf2 sa önce
    Rabbim sen ne buyuksun. Aslinda camiye hocaya saygisi olmayan bunlarin cenaze namazini falanda kimican.
  • AkifAkif2 sa önce
    Eeee dünyayaya tepeden bakan zavallı bak öldün işte.... dünya hayatı bu kadar kısa... Mübarek sala okunurken yaptığın edepsizliğe herkes şahit oldu.... bak şimdi o salalar senin için okunuyor.... şimdide söyle bakalım bu sala niye uzun okunuyor ve okuyanlara hakaret et.... cevap veremezsin .... amma gittiğin yerde bir güzel hesaba çekileceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın...
  • Muammer SasmazMuammer Sasmaz2 sa önce
    Ilahi adalet simdi orda dalga gec bakalim.
  • Ömer AkkayaÖmer Akkaya2 sa önce
    Leşlerinin temiz mabetlerimiz den salalarla uğurlanması ağrıma gidiyor.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 2 sa önce
    BEN OLSAM O MÜFTÜNÜN YERİNDE O SELAYI OKUTMAZDIM ALLAHCC BİLİYORKİ BUNUN GİBİ OLANLARA İBRET OLURDU.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ANAP Genel Başkanı Çelebi, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
  1. ANAP Genel Başkanı Çelebi, Binali..
  2. Teröristbaşı Murat Karayılan: Aday..
  3. Ankara'da 5 kişinin ölümüyle..
  4. Millet İttifakı Manisa mitingi
  5. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
  6. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
  7. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
  8. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
  10. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
  11. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
  12. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
  13. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
  14. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
  15. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
  16. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
  17. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
  18. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
  20. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
  21. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
  22. Marmara’da poyraz fırtınası
  23. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
  24. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
  25. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
  26. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
  27. Millet İttifakının son ortak mitingi..
  28. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
  29. Başörtülü kıza saldırı olayına..
  30. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
Yunanistan'da Ayasofya paniği
Yunanistan'da Ayasofya paniği
Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
Almanya Alevi silahını çıkarttı!
Almanya Alevi silahını çıkarttı!
Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Günün Karikatürü

29 Mart 2018
TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!