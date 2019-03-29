CHP'li isim sela okunurken, "Hoca bizimle t.... geçiyor" demişti... Öldü! Miting sırasında Cuma selası okuyan müezzine hakaret ettiği için gündeme gelen CHP'li Cahit İnceoğlu, bugün öldü. İnceoğlu'nun selası Edremit'te birçok camiden okundu.

CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında, selayla ilgili yaşanan skandal sözlerle gündeme gelen Cahit İnceoğlu (69), geçirdiği kalp krizi sonrası öldü. İnceoğlu'nun selası, ilçe genelindeki birçok camiden okundu. Müezzine küfretmişti İnceoğlu, CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında, yaşanan skandal sözlerle gündeme gelmişti. İnceoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından CHP’den istifa etmişti.

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