CHP'li isim, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" demişti... Suçu bakın kime attılar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarlarsa 6'lı masa dağılır. Aday 6'lı masanın en büyük partisinden olmalı" dedi.

Söz konusu açıklamaya, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında kazanamayacağını bilen muhalifler tarafından büyük tepki gösterildi.

Kuşoğlu'nun sözlerini temizleme görevi Özgür Özel'e verildi. Konuya dair açıklama yapan Özel, bu sözlerin Kuşoğlu'na ait olduğunu, partinin genel tutumu olmadığını söyledi ve gazeteleri suçladı.

Özel şunları söyledi:

Sayın Genel Başkanımız, millet masasına bu kadar titizlenirken ve liderlerin ortak vereceği karara liderin partileriyle almış oldukları kararın son halini, masada verecekleri son şekle bu kadar önem verirken bizim ‘bu karar olmazsa masa dağılır’ gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değildir. Bunu Sayın Bülent Kuşoğlu, bütün demokrasilerde olduğu gibi bir gazetecinin kendi kişisel görüş ve değerlendirmelerini sorması üzerine kendisine ait görüş ve değerlendirmeleri yapmıştır. Değerlendirmeyi kötü niyetli, değerlendirmeyi asla ve asla bir kötü sonuç doğuracak bir değerlendirme olarak düşünmüyoruz. Çok iyi niyetle yapılmıştır. Ancak bir takım basın-yayın organları bunu sanki Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel tutumuymuş gibi değerlendiriyorlar bu konuyu Sayın Genel Başkanımızın bilgileri dahilinde ve onun talimatıyla bu şekilde yanıtlamak isteriz.