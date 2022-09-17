  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li isim, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" demişti... Suçu bakın kime attılar!
Siyaset

CHP'li isim, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" demişti... Suçu bakın kime attılar!

CHP'li Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" dedi. Söz konusu açıklama muhalif kesimde büyük tepkiye neden oldu. Kuşoğlu'nun sözlerini temizlemeye çalışan CHP'li Özgür Özel, gazeteleri suçlamaya kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 07:53:00 -
CHP'li isim, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" demişti... Suçu bakın kime attılar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarlarsa 6'lı masa dağılır. Aday 6'lı masanın en büyük partisinden olmalı" dedi.

Söz konusu açıklamaya, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında kazanamayacağını bilen muhalifler tarafından büyük tepki gösterildi.

Kuşoğlu'nun sözlerini temizleme görevi Özgür Özel'e verildi. Konuya dair açıklama yapan Özel, bu sözlerin Kuşoğlu'na ait olduğunu, partinin genel tutumu olmadığını söyledi ve gazeteleri suçladı.

Özel şunları söyledi:

Sayın Genel Başkanımız, millet masasına bu kadar titizlenirken ve liderlerin ortak vereceği karara liderin partileriyle almış oldukları kararın son halini, masada verecekleri son şekle bu kadar önem verirken bizim ‘bu karar olmazsa masa dağılır’ gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değildir. Bunu Sayın Bülent Kuşoğlu, bütün demokrasilerde olduğu gibi bir gazetecinin kendi kişisel görüş ve değerlendirmelerini sorması üzerine kendisine ait görüş ve değerlendirmeleri yapmıştır. Değerlendirmeyi kötü niyetli, değerlendirmeyi asla ve asla bir kötü sonuç doğuracak bir değerlendirme olarak düşünmüyoruz. Çok iyi niyetle yapılmıştır. Ancak bir takım basın-yayın organları bunu sanki Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel tutumuymuş gibi değerlendiriyorlar bu konuyu Sayın Genel Başkanımızın bilgileri dahilinde ve onun talimatıyla bu şekilde yanıtlamak isteriz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

xxxxxxxx

Kılıçdaroğlu ilk özgür özeli atar partiden özgür özelde ilkokul öğrencisi gibi baka kalır, bağırarak Partiye epey emek verdi, Cumhurbaşkanı adayı olabilir agresif özgür özel

Dadaş

Kuşoğlu eğer öyleyse siz masa filan kurmamışsınız siz siz masayı diğer partilerle kurmuş sandalyeye oturmuş üstünde yemek yiyeceğinizi düşünüyorsunuz .Öyle dayatma yok o yemek ağır gelir size hazımsızlık çekersiniz.Akıllı ol bu millet dayatmaya gelmez
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23