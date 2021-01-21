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Siyaset CHP'li isim istifa ederek AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'li isim istifa ederek AK Parti'ye geçti

Geyikli'de CHP'li Belediye Meclis Üyesi Fatih Özcan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:06:00 -
CHP'li isim istifa ederek AK Parti'ye geçti

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi dün saat 12.00’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan seçimde Naim Makas, yeniden Çanakkale İl Başkanlığı’na seçildi.

Kongrede bir de sürpriz konuk vardı. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile birlikte kongreye katılan Geyikli Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Fatih Özcan, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Özcan’a rozeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz tarafından takıldı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “AK Parti İl Teşkilatı ve Geyikli Belde Teşkilatımız ile yapılan istişareler sonucunda, CHP Geyikli Belediye Meclis Üyesi Fatih Özcan AK Parti ailemize katılmıştır. AK Parti 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz'ün rozet takma töreni ile AK ailemize katılan Fatih Özcan'ın üyeliği taçlandırılmıştır. Rozet takma törenine katılan ve bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan başta olmak üzere, Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanımız Naim Makas'a teşkilatımız adına ayrıca teşekkür ederiz. Partimize ve Geyikli'mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Yorumlar

BİR ANNE

Hayırlı uğurlu olsun, doğruyu göstermiş,. RABBİM ALLAH cc daim etsin cümleye.
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