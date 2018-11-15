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CHP'li isim hakkında suç duyurusu!

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, CHP'li milletvekili İlhami Özcan Aygun'un Trabzon şehri hakkındaki açıklamaları nedeniyle suç duyurunda bulunduklarını açıkladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:00
CHP'li isim hakkında suç duyurusu!

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun hakkında Trabzon'a ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Trabzon Adliyesi önünde toplanan partililer adına açıklama yapan İl Başkanı Haydar Revi, Aygun'un Trabzon hakkındaki sözleriyle haddini aştığını ifade etti.

"Milletvekilliğinden istifa etmelidir"

Aygun'un, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine göre "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediğini ileri süren Revi, şöyle devam etti:

"Bu kişi tarihe karşı suç işlemiştir. Tarihin tüm aşamasında devleti, milleti ve vatanı yanında duran, bu duruşu hiçbir zaman tartışılmayan ve tartışmaya dahi açık olmayan bir kente karşı hadsiz ifadelerde bulunmuştur. Bu kişi devletine karşı suç işlemiştir. Devletinin her kademesinde hizmet eden, gerek ordusunda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerek hükümetinde ve gerekse ülke bürokrasisinde hizmetlerine fedakarca devam eden bir kente hakaret etmiştir. Bu kişi, bu hakareti nedeniyle kanunlar karşısında, halkımız karşısında ve tarih karşısında hesap verecektir. Trabzon gibi vatansever bir ile karşı hadsiz ifadelerde bulunan, halkına yabancı, milletini tanımayan bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti halkını temsil yeteneği kalmamıştır. Derhal milletvekilliğinden istifa etmelidir."

Revi'nin basın açıklamasının ardından imza toplayan partililer, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Aygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Basın açıklaması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanlığı yönetimi ve partililer hazır bulundu.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde Milletvekili İlhami Özcan Aygun kınandı.

"TBMM'de görmek istemiyoruz"

Belediye Meclisinin AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Said Gürsoy tarafından okunan ve mecliste görüşülerek kabul edilen bildiride, "Bir milletvekilinin, milletin temsilcisi olarak bölücü ve parçalayıcı bir üslupla bir şehri karalamasının karşılığı Türkiye'nin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa etmesidir. Trabzon şehrini düşmanca bir üslupla karalayan bu şahsı TBMM'de görmek istemiyoruz." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:00
  1. Trabzon
  2. Tekirdağ
  3. CHP
  4. Özcan Aygun

YORUM YAZ

  • tas ve hamamtas ve hamam1 sa önce
    Haydar REVİ bey,bunlar sizin iktidar garantiniz,tarih sıfır,devlet millet gayeleri 68 yıldır ortada,bunlar oldukça olabilecekler malumdur.
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