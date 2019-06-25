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CHP’li İmamoğlu’nun kazanması TKP’li Komünistleri kesmedi

CHP’li İmamoğlu’nun kazanması TKP’li Komünistleri kesmedi CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının halka verilen “sahte umut” olduğunu öne sürerek, köklü bir düzen değişikliği için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 10:35
CHP’li İmamoğlu’nun kazanması TKP’li Komünistleri kesmedi

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi 23 Haziran seçimlerine ilişkin yayınladığı mesajında, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının halka verilen “sahte umut” olduğunu öne sürerek, köklü bir düzen değişikliği için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Komünist devrim hayalleri kuran TKP’lilerin açıklamasında, “TKP, bugünkü siyasal iktidarın temel özelliklerini sürdürecek her seçeneğe karşı ve gerçek bir düzen değişikliği için mücadeleyi yoğunlaştırırken, bilerek ve isteyerek halkın sahte umutların peşinden gidişini kolaylaştıranların peşine düşmekle, onlarla bir 'haklılık' tartışmasına girmekle zaman yitirmeyecektir" ifadeleri dikkat çekti. 

23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yayınlanan Türkiye Komünist Partisi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına ilişkin mesajında; "23 Haziran sonuçları, Türkiye’deki siyasal dengeleri köklü bir biçimde değiştirmiştir." ifadesini kullandı.

'İmamoğlu'nu desteklemedik'

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararından sonra, sandığa gitmeyeceklerini duyuran TKP'liler, "Göz göre göre ve açıkça gelen bu teslimiyete karşı direnç noktalarının bir bir etkisizleştirilmesi ve İslamcı bir patronun halk kahramanı olarak görülmesi, TKP’nin sorumluluğunu artırmış ve partimiz adayını geri çektiği 23 Haziran seçimlerinde, meşru belediye başkanı olarak gördüğü İmamoğlu’nu desteklememe kararı almıştır." diyerek mesajlarına şöyle devam etti:

'Gerçek bir düzen değişikliği için mücadelemizi yoğunlaştırıyoruz'

"Seçimlerin hemen ardından gerek iktidar, gerek muhalefet ve gerekse sermaye çevrelerinden yapılan açıklamalar bütün kesimleri kapsayacak bir normalleşme sürecinin hızlandırılmak istendiğini göstermektedir. Ekonomik ve siyasal krizin boyutları ve dış politikadaki tıkanma bu süreçte öngörülmedik kırılmaları mümkün kılsa da, Türkiye’de çok geniş bir toplumsal kesim halkın gerçek sorunlarına çözüm getirmek bir yana, onları ağırlaştıracak bir büyük uzlaşmaya razı hale getirilmiştir."

"TKP, bugünkü siyasal iktidarın temel özelliklerini sürdürecek her seçeneğe karşı ve gerçek bir düzen değişikliği için mücadeleyi yoğunlaştırırken, bilerek ve isteyerek halkın sahte umutların peşinden gidişini kolaylaştıranların peşine düşmekle, onlarla bir 'haklılık' tartışmasına girmekle zaman yitirmeyecektir. Türkiye’de sermaye eliyle yürütülen bu büyük operasyon karşısında konumlanacak her unsur ve enerjiye gereksinim olduğunu bilerek yolumuza devam ediyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:35
  1. İstanbul
  2. Türkiye Komünist Partisi
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. 23 Haziran seçimleri

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