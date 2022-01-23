CHP'li İmamoğlu'nun etkinliğinde Sezen Aksu şarkısı çalınarak hadsizliğe destek verildi!

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Şarkıcı Sezen Aksu'nun, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısındaki, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile eşi Hazreti Havva validemiz yönelik "cahiller" hakareti tartışılmaya devam ederken, yaşanan süreçte herkes safını tutarak gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Özellikle 28 Şubat sürecinde dindar insanlara haksızlık yapıldığını söyleyerek "helalleşme" çağrısında bulunup, yeni bir siyasi politika izlemeye başlayan Kılıçdaroğlu'nun partisinin gerçek yüzü, haddini aşarak Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize hakaret eden Sezen Aksu'ya verdikleri destekle ortaya çıktı.

CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer partililerin katılımıyla düzenlenen "Mahalle Temsilcileri Buluşması" programında, Sezen Aksu'nun, "Yeni ve Yeni Kalanlar" adlı şarkısı çalındı.

CHP'li İmamoğlu'nun salona girmesi ile çalınmaya başlanan şarkıya katılımcılar alkışları ile destek verdi.