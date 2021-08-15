CHP'li İmamoğlu'ndan insan gücüyle çalışan otobüs! "İBB halkı değil halk İBB'yi taşıyor!"
Türk Hava Kurumu'na para bulan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'deki otobüslerin bakımına para bulamıyor. CHP'li İmamoğlu'nun otobüslerinden tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.
Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduğunu açıklayan ve CHP'lilerin talan ettiği derneğe bütçe ayırabilen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'deki otobüslerin bakımına para bulamıyor. Bu nedenle bakımını yaptırmadığı otobüslerden tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.
Son gelen görüntülerde İstanbul Sefaköy'de halk, İETT otobüsünü ittirdi, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Akşam saatlerinde kameralara yansıyan görüntülerde arıza yapmış bir İETT aracının halk tarafından ittirildiği ortaya çıktı.
Olay anına şahit olan vatandaşlar, "İBB halkı taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" diyerek tepki gösterdi.