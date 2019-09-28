CHP'li İmamoğlu'ndan İBB'ye 6 yeni atama! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtfaiye, Mezarlıklar, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıkları ile Şehir Tiyatroları ve Turizm müdürlüklerine yeni atama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı atamalar devam ediyor. Son olarak İmamoğlu, İtfaiye Daire Başkanlığı'na Remzi Albayrak'ı, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na Ayhan Koç'u, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na Kasım Arısoy'u, Zabıta Daire Başkanlığı'na ise Engin Ulusoy'u atadı. Son atamalarla birlikte, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü olurken, Turizm Müdürü de Emre Dündar oldu.

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