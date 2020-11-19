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Gündem CHP'li İmamoğlu'ndan fahiş fiyata dezenfektan alımı
Gündem

CHP'li İmamoğlu'ndan fahiş fiyata dezenfektan alımı

Göreve gelmeden önce her fırsatta israftan dem vuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevini sırf yandaşlarını zengin etmek için kullanmaya devam ediyor. İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle kullanılan dezenfektanları İzmir menşeili bir firmadan litresi 75 liradan satın aldı. Duruma tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, Beylikdüzü’nde bulunan bir meslek lisesinde dezenfektanın litresinin 15 lira olduğunu belirterek, "Gittiniz aynı dezenfektanı 15 bin litre olarak İzmir menşeili bir firmadan aldınız. 15 TL nerede 75 TL nerede?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:30:00 -
CHP'li İmamoğlu'ndan fahiş fiyata dezenfektan alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir menşeli bir firmadan litresi 75 liradan 15 bin litre dezenfektan aldığı ve ödenen miktarın 1 milyon 125 bin lira olduğu ortaya çıktı. Fahiş fiyattan alınan dezenfektanla alakalı AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB Meclisi'nde soru önergesi sundu.

Litresi 15 liraya dezenfektan var

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fahiş fiyatla dezenfektan almasına ilişkin soru önergesinde AK Pari İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, elinde litresi 15 liraya satılan bir dezenfektanı göstererek Ümraniye Belediyesi olarak Beylikdüzü'ndeki Meslek Lisesi'nden litresi 15 liradan dezenfektan aldığını duyurdu.

Dezenfektanı pahalıya aldı

Tuncer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise eskiden başkanlığını yaptığı Beylikdüzü'ndeki meslek lisesinde dezenfektan almadığını, litresi 75 liradan 15 bin litre dezenfektanı İzmir'den pahalıya aldığını ifade etti.

Dezenfektanın litresine 60 lira fazladan parar verildi

Tuncer konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu dezenfektanın üzerinde Gürpınar Kimya yazıyor. Peki bu Gürpınar Kimya nerede? Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beş yıl başkanlığını yapmış olduğu Beylikdüzü'nün Gürpınar Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencilerimiz döner sermaye ile bazı ürünler üretiyor. Bunlardan bir tanesi de şu dezenfektan. Bunun litresini 15 TL'ye aldık. Faturası da mevcut. -Ama siz beytülmalin parasını, (kendi paranız olsa bilmiyorum harcar mısınız?- Gittiniz aynı dezenfektanı 15 bin litre olarak İzmir menşeili bir firmadan aldınız. 15 TL nerede 75 TL nerede? Şimdi bunu soru önergesine bağlayacağım. 75-15= 60 TL para yapar. Bu beytülmalin parası, fakir fukaranın garip gurebanın parası. Bu noktada ben sizin kendi ilçenizdeki endüstri meslek lisesinde üretilen dezenfektanı almaktansa gidip İzmir'de bunu almanızın cevabını başkanlık makamına havalesini arz ediyorum"

Sabah

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