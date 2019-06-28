CHP'li İmamoğlu, yabancı medyaya homolara destek sözü verdi!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yabancı basın mensuplarının sorularını cevaplayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Herkesin özgürlüğüne saygı duyan birisi olarak toplumun menfaatlerini, toplumun huzurunu sıkıntıya uğratmayan her türlü gösteri ya da haklarını arama, mücadele etme noktasındaki özgürlüklerine saygı duyan bir belediye başkanı ve belediye yönetimi olacağımıza söz veriyorum." dedi.

'İlgililerle görüşeceğiz'

Kendisine yöneltilen, 'Yasaklanan LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü destekleyecek misiniz?' sorusunu da cevaplayan İmamoğlu, yasağın belediye ile ilgili olmadığını belirterek şöyle cevap verdi:

"Belediye yönetimi olarak katkı sunulacak kısımlarda ilgililerle iletişime geçeceğiz. Biz her bireyin, vatandaşın yaşam haklarına saygı duyan bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Hiç kimseyi yaşama biçimi, inancı, dünya görüşü ile sorgulayarak ve ayrıştırarak yok sayan bir belediye başkanı asla olmam."