CHP'li İmamoğlu, ASELSAN'ı değil Macar'ı seçti! Bunlar işte bu kadar yerli ve milli

Türkiye son dönemde yerli ve milli üretim konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle adeta ayağa kalktı.

Amerika ve Avrupa'nın uyguladığı ambargo kararlarının da etkisiyle birçok alanda zincirlerini kıran Türkiye; dışa bağımlılık oranını dibe çekmeyi başardı.

Böyle bir dönemde CHP'li İBB yönetimi çok tartışılacak bir karara imza attı.

Macaristan'dan 100 elektrikli otobüs

İETT'nin otobüs filosunu büyütmek için harekete geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de birçok marka tarafından elektrikli otobüs üretiliyor olmasına rağmen Macaristan merkezli bir markayla anlaşma yaptı.

CHP'li İBB yönetimi, Macaristan merkezli İkarus firmasıyla 100 elektrikli otobüs için el sıkıştı.

Test aracı İstanbul'a geldi

İETT filosuna katılacak otobüslerden ilki, Macaristan'dan tırla Türkiye'ye getirildi.

İstanbul trafiğine çıkmaya hazırlanan araçların menzili 300 kilometre.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otobüsleri tercih edilmedi

CHP'li İBB'nin ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen ve TEMSA tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli otobüs Avenue Electron'u veya Karsan'ın ürettiği Otonom e-ATA'yı tercih etmemesi pes dedirtti.

Yüksek performanslı teknolojiye sahip olan yerli elektrikli otobüs Avenue Electron, kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja ulaşabiliyor ve bu şarj ile 80 kilometre yol katedebiliyor.

Otonom e-ATA ise 300 kilometre menzile sahip.

Yerli elektrikli otobüsler, yurtdışına ihraç bile edildi

İlk olarak 2018 yılında Almanya'da düzenlenen Hannover Ticari Araç Fuarı’nda tanıtılan Avenue Electron, 2021 yılı içinde Romanya'nın Buzau kentinde yollara çıkacağı bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda elektrikli e-ATA modelinin ilk teslimatını Romanya’ya gerçekleştirdiğini duyuran Karsan ise, Norveç’e elektrikli otonom otobüsü ihraç etmeye başladığını açıkladı.