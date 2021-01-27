CHP'li ilçe başkanının tecavüz ettiği kadından inanılmaz açıklamalar

CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini, hamile kaldığını ve çocuğunu düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nuran Y., Sabah'a yaptığı açıklamada, CHP'nin bir üye kadın olarak kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Tecavüz mağduru kadın, "Ailem, Kılıçdaroğlu'na uğradığım saldırıyıı tümüyle anlatan bir dosya götürdü. Bir cevap alamadık. Partinin il yönetimine defalarca dilekçe verdim. Oradan da sonuç alamadım. Yıllardır üyesi olduğum partim bana sahip çıkamadı" dedi.

Türkiye'yi sarsan olayın mağduru Nurcan Y., "Tecavüze uğradıktan sonra adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikahla evlendim. O dönemde ailem K.Y. ile olmama çok karşı çıkmıştı. Ama ben dinlemedim. 3-4 yıl boyunca hep oyalandım. Eşinden ayrılmasını istedim onu da kabul etmedi." dedi.

CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından sık sık darp edildiğini ileri süren Nurcan Y., "Yanıma geldiğinde beni olur olmaz döverdi. Bir keresinde boynumu sıkarak boğmaya çalıştı. Yumruk atıp, kollarımı burkardı. Sonrasında vücudumda morluklar oluşmaya başladı." diye konuştu.

Parti yönetiminin kendisine sahip çıkılmadığını dile getiren mağdur kadın, şöyle devam etti: "Ailem Ankara'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarımı anlatan bir dosya götürdü. Bir yanıt alamadık. İl yönetimine defalarca dilekçe gönderdim. Oradan da sonuç alamadım. 15 yıldır üyesi olduğum partim bana sahip çıkmadı. 'Alan memnun veren memnun' diyerek yaşananların üstünü örttüler."

Çok zor zamanlar geçirdiğinden bahseden genç kadın son dakika açıklamalarında "Beni rezil ettiler, geleceğimi çaldılar. Benim onurum, gururum, şerefimi ayaklar altına aldık. Utanıyorum tüm bu yaşananlardan" diyerek isyan etti.

Mağdur kadın, 'zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit' ve 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama' suçlamasıyla Kenan Yıldız hakkında dava açmıştı. Hakkındaki iddiaları sorduğumuz CHP Aksu İlçe Başkanı Yıldız, "Ülke zor zamanlardan geçiyor. Böyle bir zamanda bu tür haberlerle anılmak istemiyorum" demişti.