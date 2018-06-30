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CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!

Elazığ'ın Palu CHP İlçe Başkanı Selahaddin Hancı'nın, evinde ölü bulunduğu bildirildi. Hancı'nın kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:50
CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!

Palu'da CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Selahaddin Hancı'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, bekar olan Selahaddin Hancı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selahaddin Hancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hancı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Hancı'nın kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 15:50
  1. CHP
  2. Selahaddin Hancı

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