CHP'li İBB'ye sert tepki: Yeni güne yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamışlar
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, dikey bahçelerin kaldırılmasına tepki gösterdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin dikey bahçeleri kaldırmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadelerde bulundu:
"CHP’li İBB yeni güne yine yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamış. İstanbul’a güzellik katan, egzoz emisyonunu, ses kirliliğini azaltan Maltepe’deki dikey bahçeleri kaldırmaya çalışarak."