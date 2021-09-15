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Siyaset CHP'li İBB'ye sert tepki: Yeni güne yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamışlar
Siyaset

CHP'li İBB'ye sert tepki: Yeni güne yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, dikey bahçelerin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 00:16:00 - 2021-09-15 00:18:27
CHP'li İBB'ye sert tepki: Yeni güne yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamışlar

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin dikey bahçeleri kaldırmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadelerde bulundu:

"CHP’li İBB yeni güne yine yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamış. İstanbul’a güzellik katan, egzoz emisyonunu, ses kirliliğini azaltan Maltepe’deki dikey bahçeleri kaldırmaya çalışarak."

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