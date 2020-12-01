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Gündem CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!
Gündem

CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!

Marmaray üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen CHP’li İBB’nin yalanlarını mahkeme ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:54:00 -
CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!

Marmaray üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin yalanlarını mahkeme ortaya çıkardı.

Marmaray'ın aktarma sistemi dahilinde bulunması, mahkeme tarafından usule aykırı bulduğu gerekçesiyle iptal edildi. TCDD tarafından açılan dava neticesinde Temmuz 2020'de UKOME kararında yer alan elektronik bilet ücret düzenlemelerinin Marmaray ile ilgili hükümler içeren kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

İBB, hemen Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve koşulları oluşmayan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi.

CHP'li İBB'den algı operasyonu!

6 Kasım'da ise, İstanbul 10. İdare Mahkemesi TCDD'nin açmış olduğu davaya istinaden, "TCDD'ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği" gerekçesiyle, yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İBB, bu kararı da Bölge İdare Mahkemesi'ne taşırken Marmaray'ın aktarma sistemi dâhilinden mahkeme kararı çıkarmasının altından İBB yönetiminin algı yaptığı ortaya çıktı.

TCDD tarafından UKOME gündemine alınması amacıyla yazılan dilekçede Metrobüs'ten inip Marmaray'a binildiğinde aktarma alınırken, Marmaray'dan Metrobüs'e geçişte İBB yönetiminin aktarma yapılmasına izin vermediği ortaya çıktı. Ücret tarifelerinde birbirine uyumsuzluk İBB tarafından giderilmediği için Marmaray da aktarma sisteminden mahkeme tarafından çıkarıldı.

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