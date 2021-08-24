  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale'de korkutan orman yangını
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Pakistan yerli roketatar sistemini test etti
Feci kazada bir aile yok oldu
Siyaset CHP'li İBB'nin eşcinsellik aşkı! '80'lerde lubunya olmak'
Siyaset

CHP'li İBB'nin eşcinsellik aşkı! '80'lerde lubunya olmak'

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şu an en genci 50 yaşında olan 4 sapkın eşcinseli "80'lerde lubunya olmak" adlı ahlaksız oyunda buluşturmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 17:32:00 - 2021-08-24 17:45:35

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Kültür İstanbul ahlaksızlığın tavan yaptığı "80'lerde lubunya" olmak adlı oyunu 30 Eylül 2021 tarihine kadar sahnede tutacak.

Bugün en genci 50 yaşında olan dört sapkın eşcinsel, sahnede, yaşadıkları rezil eşcinsellik deneyimlerini anlatıyor. Küfür ve ahlaksızlığın zirve yaptığı oyun, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sapkınlık' sevdasını gözler önüne seriyor.

'Laçomla beraberdik'

Sahnedeki bir bölümde, 80 darbesi anlatılırken, şu ifadeler kullanılıyor:

"80 ihtilaline kadar Ankara'daydım. Bir tane laçom (İğrenç ilişki yaşadığı ikinci sapkın) vardı. Kocamla evde yatıyorduk. Kapı çalındı. Bir arkadaşım geldi. 'İhtilal olmuş' dedi. 'İhtilal ne?' dedim. 'Kocana sor, o bilir' dedi. Tahsilli biriydi kocam. Sümerbank'ta falan çalışıyordu." (Salonda kahkalar...)

İttifak ortakları İP ve Saadet sessiz!

İstanbulluya ahlaksızlığın pompalandığı oyuna tepki gösteren kamuoyu, milliyetçi olduğunu iddia eden İYİ Partililerle, tabanı dindar insanlardan oluşan Saadet Partililerin, rezilliğe ilişkin henüz hiçbir eleştiride bulunmamasını şaşkınlıkla karşılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay