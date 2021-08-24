CHP'li İBB'nin eşcinsellik aşkı! '80'lerde lubunya olmak'

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Kültür İstanbul ahlaksızlığın tavan yaptığı "80'lerde lubunya" olmak adlı oyunu 30 Eylül 2021 tarihine kadar sahnede tutacak.

Bugün en genci 50 yaşında olan dört sapkın eşcinsel, sahnede, yaşadıkları rezil eşcinsellik deneyimlerini anlatıyor. Küfür ve ahlaksızlığın zirve yaptığı oyun, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sapkınlık' sevdasını gözler önüne seriyor.

'Laçomla beraberdik'

Sahnedeki bir bölümde, 80 darbesi anlatılırken, şu ifadeler kullanılıyor:

"80 ihtilaline kadar Ankara'daydım. Bir tane laçom (İğrenç ilişki yaşadığı ikinci sapkın) vardı. Kocamla evde yatıyorduk. Kapı çalındı. Bir arkadaşım geldi. 'İhtilal olmuş' dedi. 'İhtilal ne?' dedim. 'Kocana sor, o bilir' dedi. Tahsilli biriydi kocam. Sümerbank'ta falan çalışıyordu." (Salonda kahkalar...)

İttifak ortakları İP ve Saadet sessiz!

İstanbulluya ahlaksızlığın pompalandığı oyuna tepki gösteren kamuoyu, milliyetçi olduğunu iddia eden İYİ Partililerle, tabanı dindar insanlardan oluşan Saadet Partililerin, rezilliğe ilişkin henüz hiçbir eleştiride bulunmamasını şaşkınlıkla karşılıyor.