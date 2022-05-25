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Gündem CHP'li İBB'nin Aynur Doğan konserine tepki: Daha dün 5 şehit verdik!
Gündem

CHP'li İBB'nin Aynur Doğan konserine tepki: Daha dün 5 şehit verdik!

Almanya'da terör örgütü PKK elebaşının posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında vereceği konser tepkilere yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 18:36:00 -
CHP'li İBB'nin Aynur Doğan konserine tepki: Daha dün 5 şehit verdik!

Almanya'da terör örgütü PKK elebaşının posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında vereceği konser tepkilere yol açtı.

İBB'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlediği "Harbiye Açık Hava Konserleri" programında 28 Mayıs'ta Aynur Doğan konserine yer vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda sanatçı, siyasetçi, gazeteci ve vatandaş, yaptıkları paylaşımlarda, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu bir dönemde organize edilen Aynur Doğan konserine tepki gösterdi.

"Daha dün 5 şehit verdik"

Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, "Daha dün 5 şehit verdik. İmamoğlu toplumun damarına basarcasına, Apo posterleri ve Kürdistan paçavralarının olduğu sahnelere çıkan Aynur Doğan’a konser verdirtiyor. Bunu da şehitlerin geldiği gün hiç utanmadan İBB’nin sayfasında ilan ediyor." paylaşımında bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 28 Mayıs'ta konser verdirmek istediği Aynur Doğan'ın paylaşımı... Andığı şahıs terörist Arin Mirkan!" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. ‘Muhalefeti eleştirmeyin’ diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu?" paylaşımında bulundu.

Türkiye gazetesi yazarı Yusuf Alabarda ise İBB’nin tartışmalara neden olan Apolas Lermi konserini hatırlatarak, "Şimdi de '1 bilet al, bir kurşun da senden olsun' diyen Aynur Doğan'a konser verdiriyor." dedi.

Sanatçı Umut Mürare de Aynur Doğan'ın, PKK'lı terörist Arin Mirkan için yaptığı paylaşımını alıntılayarak, "İstanbullunun parası kimlere gidiyor görün" ifadeleriyle konsere tepki gösterdi.

 

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Yorumlar

Kenan karadağlı

Bizim memleketin hayinide destekciside bitmez. Uyanık olmak lazım.

Onubunu Bilmeyen

2015de Almanyada Ludwigsburg kentinde PKK posterleri önünde konuşma yapan Cem Özdemir bugünAlmanyanın tarım bakanı. Allah hepsinin belâsını …
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