CHP'li İBB'den büyük skandal! Araç şoförü zil zurna sarhoş çıktı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da da şiddetini artırarak devam ediyor. Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen CHP'li İBB'nin yetersiz çalışmaları vatandaşları da çileden çıkartıyor.

Soğukta dakikalarca bekleyen İstanbullu binecek otobüs bulamazken metro ve metrobüslerde ise adeta izdiham yaşanarak insalık dışı görüntülere sahne oldu.

İBB personeli sarhoş çıktı

CHP'li İBB'nin İBB'ye ait kar küreme ve tuzlama aracı Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yaptığı sırada devrildi. Olayın arkasından ise büyük bir skandal çıktı.

Kazanın ardından trafik ekiplerince 48/5'ten, alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Vatandaşa hizmet götürmesi gereken CHP'li İBB personelinin sarhoş olarak çalışması adeta pes dedirtti.

Toplu ulaşım çöktü

İstanbul'u etkisi altına kar yağışı toplu ulaşım hizmetlerinin çökmesine neden oldu.

İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan yetersizlik nedeniyle vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu. Otobüslerde yaşanan aksaklık metrolara da yansıdı. Cevizlibağ'da, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu.