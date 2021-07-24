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Gündem CHP'li İBB'den bir skandal daha! Abdülhamid Han'ın torunundan tepki
Gündem

CHP'li İBB'den bir skandal daha! Abdülhamid Han'ın torunundan tepki

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından restore edilen Hamidiye Çeşmesi'nde, orijinalinde bulunan Abdülhamid tuğrasına yer verilmemesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 17:06:00 -
CHP'li İBB'den bir skandal daha! Abdülhamid Han'ın torunundan tepki

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restore edilen Hamidiye Çeşmesi'nde, orijinalinde bulunan Abdülhamid tuğrasına yer verilmemesine tepki gösterdi.

Osmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li İBB'nin, Beşiktaş Yıldız'da Sultan Abdülhamid Han'ın 1902 yılında yaptırdığı Hamidiye Çeşmesi'nin üzerindeki tuğrayı restorasyon bahanesiyle yerine koymadığını aktardı.

Bu uygulamaya tepki gösteren Osmanoğlu, şunları söyledi:

"Bunun adı barbarlıktır, bunun adı vandallıktır, bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır. Yetkililerden bunun hesabının kanun nezdinde ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu ailesi adına talep ediyorum. Sizin gücünüz ancak taşlardan dedemin tuğrasını silmeye yeter, bu necip milletin yüreğinden dedemin sevgisini silmeye asla ve kat'a yetmez."

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1902 yılında yaptırılan çeşme, Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde yer alıyor. Yıllar içerisinde tahrip olan ve orijinalinde bulunan Abdülhamid tuğrası silinen çeşme, CHP'li İBB tarafından restore edildi. Restorasyonu tamamlanan çeşmede, orijinalinde bulunan tuğraya yer verilmediği görüldü.

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