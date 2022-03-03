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Gündem CHP’li İBB’den bir dev hizmet daha! AK Parti İlçe Başkanı duyurdu
Gündem

CHP’li İBB’den bir dev hizmet daha! AK Parti İlçe Başkanı duyurdu

İstanbul Bayrampaşa AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı İBB tarafından yapılan bir heykeli sosyal medya hesabından paylaştı. 'Her şey güzel olacak' diyen Ekrem İmamoğlu'nun yeni icraati sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 14:49:00 - 2022-03-03 14:52:01
CHP’li İBB’den bir dev hizmet daha! AK Parti İlçe Başkanı duyurdu

Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son icraati ile dalga konusu oldu.

İstanbul Bayrampaşa’da yapılan bir heykel gündem konusu oldu.

AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı’nın paylaşımı CHP’nin heykel siyasetinin bir örneği daha olarak kayıtlara geçti.

CHP, en iyi yaptıkları işi beceremedi

'Tek yaptığınız heykel onu da düzgün yapamıyorsunuz' yorumları yapıldı.

Ersin Saçlı paylaşımında, “İstanbul’da Çok Büyük Hizmetlere İmza Atan İBB, Bayrampaşa’da Kentsel Dönüşümü Çok Güzel Bir Heykelle Tamamlamış Oldu. Büyük Başarı” ifadelerini kullandı.

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