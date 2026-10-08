CHP’li İBB’deki dev yolsuzluk çarkı adliyede sergilendi! İmamoğlu'nun yargılandığı davada şok itiraf: "Ödememi almak için %10 rüşvet verdim!"

İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanık, 95’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

"142 farklı eylem, 2 bin 352 yıla kadar hapis istemi: 3 bin 809 sayfalık iddianame çöken düzeni belgeliyor"

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

‘ÖDEMELERİ DÜZENLİ ALAMADIM’

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık iş insanı Binali Sarıtaş, “2023 yılında Ağaç A.Ş. tarafından yapılan ihaleye katıldım. En uygun teklifle ihale firmamın üzerinde kaldı. İhaleyi aldıktan sonra eksiksiz şekilde malzemeleri teslim ettim. Hak etmiş olduğum ödemeleri düzenli alamadım. Bunun üzerine Ümit Polat beni çağırarak hediye ve yardım kartları getirdiğim takdirde ödemelerimi alabileceğimi beyan etti. Ben de Boyner ve Şok kartlarını alarak Ümit Bey'e teslim ettim. Daha sonra Ağaç A.Ş. tarafından 2023 yılında bir ihale daha yapıldı ihaleyi kazandım. Bu ihaleden sonra da Ümit Polat beni çağırarak, Ali Sukas’ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. Ben de bunun üzerine bunu yapamayacağımı zaten en uygun fiyatı vererek ihalenin bende kaldığını söyledim. Ödememi alabilmem için yüzde 10'unu Ali Sukas'a vermem gerektiğini söyledi. Bu dönemde ekonomik olarak zor durumdaydım. Yaptığım ve teslim ettiğim işlerin karşılığı olan alacaklarımı tahsil etmek ve ticari hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Bu nedenle bu isteğini kabul ettim. Bu şekilde yaklaşık olarak 4.5 milyon TL gibi bir parayı hazırlayarak Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim” dedi. (DHA)