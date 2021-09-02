CHP'li İBB'de yeni skandal patlak verdi... İmamoğlu halen sessiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'in otopark şirketi İSPARK'ın kötü yönetimle zarara uğratıldığına yönelik tartışma, gözleri şirketin yöneticilerine çevirdi. İBB'nin CHP yönetimine geçmesiyle İSPARK yönetim kuruluna atanan isimler, CHP'nin halka söylediğinin tersini yaptığını ortaya koyuyor.

YK üyelerinin özgeçmişi yok

İSPARK internet sitesine göre Yönetim Kurulu 17 üyeden oluşuyor: Abbas Yaşar, Recep Korkut, Şükrü Metin, Kadir Karabulut, Halit Alphan, Kamil Celal Yıldırım, Nazan Başelli, Mehmet Demir, Ali Yılmaz, Ahmet Yılmaz, İmdat Demir, İbrahim Engin Yücel, Selçuk Kurumlu, Zeynel Albaş, Süleyman Türkmen, Metin Yüksel ve Hasan Öztürk'ten oluşuyor.

Sitede yönetim kurulu başkan ve üyelerinin özgeçmişleri yer almıyor, belediyedeki diğer görevleri de belirtilmiyor.

14'ü çifte maaş alıyor

Ancak isimler tek tek Google üzerinden arandığında, bu kişilerin 14'ünün, aynı zamanda İBB yönetim kadrolarında görev yaptığı anlaşılıyor. Yani hem belediyeden hem İSPARK'tan çifte maaş alıyorlar.

Örneğin, Başkan Yardımcısı Recep Korkut (Fen İşleri Daire Başkanı), Halit Alphan (İSKİ Planlama ve Yatırım Daire Başkanı), Kadir Karabulut (İtfaiyesi Destek Hizmetleri Md.), Kamil Celal Yıldırım (Harita Md. Yrd.), Nazan Başelli (Anadolu Yakası Zabıta Md.), Mehmet Demir (Zabıta Tedbir Şb. Md.), Ahmet Yılmaz (İSKİ Asya Terfi Merkezi Md.), İmdat Demir (İSKİ Avrupa Atıksu Kontrol Şb. Md.), İbrahim Engin Yücel (İSKİ Büyükçekmece Şb. Md.), Zeynel Albaş (İETT Metrobüs Garaj Md.), Metin Yüksel (İSKİ Eğitim Md.), Hasan Öztürk (Anadolu Mezarlıklar Md.)

Hem yönetici hem denetleyici

Yönetim Kurulu Başkanı Abbas Yaşar, aynı zamanda İBB Teftiş Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Kumrulu ise İBB İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı. Yani iki isim de 'denetleme' görevleri bulunan şirketin yönetiminde, kendi yaptıkları icraatı denetleyecekler! Bu da kamu yönetiminde hesap verilebilirlik açısından çelişkili.

Rüşvetten ihraç edilecekti İSPARK'ta yönetici oldu

İSPARK Yönetim Kurulu üyelerinden Şükrü Metin hakkında ise CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca başlatılan bir rüşvet soruşturması haberleri dikkat çekiyor.

Daha önce CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Şükrü Metin, 2015 yılında, aralarında CHP'li İBB Meclis üyeleri Tuncer Özyavuz ve Serdar Bayraktar'ın bulunduğu 5 CHP'li ile birlikte, "Beşiktaş'ta bir arsada yapılan imar değişikliğiyle ilgili açılan davayı 50 milyon dolar rüşvet karşılığı geri çektikleri" iddiasıyla yargılanmış, CHP İstanbul İl Başkanlığı da bu 5 kişiyi kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

21 Ağustos 2015 tarihli Bakırköy gazetesinde yer alan habere göre, İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Serdal Kılavuz, CHP İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Komisyonu'nda verdiği ifadede; "50 milyon doları bölüştüler" diyerek isimler verdi.

4 Ocak 2020 tarihli Haber Marmara sitesinde Ömer Şahin imzasıyla yayınlanan yazıda ise, Bakırköy 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki konuyla ilgili davada, İBB Meclisi CHP Grubu avukatı Hüseyin Doğan'ın ifade verdiği ve "Davadan feragat et talimatını CHP üst düzey yöneticisi verdi, hem yazılı hem de sözlü olarak" dediği belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bu kişileri ihraç edip etmediğine ilişkin bilgiye ise açık kaynaklardan ulaşılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu, Mayıs 2021'de açıklanmış ve medyada yer almıştı.

Raporda, belediyenin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı 2019'da 359 kişi iken, 2020'de 460'a yükseltilerek 101 yeni Yönetim Kurulu üyeliği oluşturulduğu belirtilmişti. Yeni üyelerin çoğunun CHP'li eski belediye başkan adayları, ilçe başkanları ve yöneticilerinden oluştuğu ortaya çıkmıştı.

Hem etik değil hem hukuksuz

Akşam, İSPARK üzerindeki tartışmaları İBB ve iştirak şirketlerinin yönetim ve işleyişine hakim kaynaklara da sordu. Kaynaklara göre, belediye yöneticilerinin belediye şirketlerinde yönetim kurulu olmasına ve çifte maaş almalarına yasal engel yok.

Ancak, CHP'nin kendi kadrolarında bu uygulamayı yaptığı halde, AK Parti dönemindeki İBB yönetimi ve merkezi hükümete yönelik 'çifte maaş' eleştirileri siyasi etiğe aykırı. Ayrıca, CHP yönetiminde İBB şirketlerinde 101 yeni yönetim kurulu üyeliği ihdas edilerek kadrolaşmanın arttırılması, İBB şirketlerini denetlemekle görevli isimlerin şirket yönetimine atanması da hukuksuz.

Mehmet Tevfik Göksu da İBB'yi yalanladı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon lira zararı olduğunu söyledi.

"AK Parti yönetimi teslim ettiğinde İSPARK'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar, 2019 yılı itibarıyla CHP'ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı" diyen Göksu, şöyle devam etti: "Kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen 2020 zararı 66 milyon. Orada 33 milyonluk bir rakam var ki ticari alacaklar diye faturalandırmamış. Onu da eklediğinizde 100 milyon zararı var."

Akşam