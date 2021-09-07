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CHP'li İBB yine zam için toplandı
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Aktüel CHP'li İBB yine zam için toplandı
Aktüel

CHP'li İBB yine zam için toplandı

CHP’li İBB yönetimi suya yüzde 40 zam yapmak istediğini açıklamıştı. Zam kararı için olağanüstü toplantı kararı alınırken, toplantı 16.30'da başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 17:21:00 -
CHP'li İBB yine zam için toplandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu toplantı öncesi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz."

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