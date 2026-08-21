CHP’li İBB okulların açılmasını mı bekledi? Tramvay hattında 150 günlük eziyet!

İstanbul ulaşımının ve tarihi yarımadanın en kritik damarlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, okulların açılmasına ve şehirde trafiğin tavan yapacağı günlere ramak kala İBB yönetimi skandal bir zamanlamaya imza attı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, hattın en yoğun noktalarından Aksaray İstasyonu'ndaki peron yenileme çalışması için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

İstanbul'un ulaşımında büyük bir yükü omuzlayan ve turistlerin de yoğun tercihiyle tarihi yarımadaya en kolay ulaşımı sağlayan T1 Tramvay Hattı'nda kapsamlı bir bakım ve revizyon çalışması başlatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, hattın kritik duraklarından Aksaray İstasyonu'ndaki peron revizyonu ve yenileme yapım işi için ihaleye çıkacağını duyurdu.

YENİLEME ÇALIŞMALARI 150 GÜN SÜRECEK

Yaklaşık 513 metrekarelik bir alanı kapsayacak proje dahilinde, peron revizyonu ve yenilemesi için inşaat, elektrik ve elektronik işleri gerçekleştirilecek. İhale sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından, yüklenici firmanın çalışmaları 150 gün içerisinde bitirmesi gerekecek.

İSTASYONDA KAPSAMLI ALTYAPI VE ÜSTYAPI DÜZENLEMESİ

Revizyon kapsamında istasyonun birçok noktasında yenilemeye gidilecek. Ray hattına asfalt, peron platformuna ise granit kaplama yapılacak çalışmalarda; peron kenar elemanları, görme engelli ikaz bantları, granit agregalı düz bordür ve çimento esaslı sürme su yalıtımı gibi altyapı işlemleri uygulanacak. Ayrıca çelik telli esnek hortumlar, tuğla duvar, alçı sıvası, plastik boya işi, sac kanatlı kapı takılması, ısı yalıtımlı alüminyum pencere ve serigrafik desenli temperli lamine cam panel montajı gerçekleştirilecek. Proje dahilinde idare odası, güvenlik kabini, bilgi panosu, reklam panoları, teknik kabin ve katener direği gibi donanımlar da baştan aşağı yenilenecek.

İHALE 10 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Aksaray İstasyonu'nun altyapısını güçlendirecek olan peron revizyonu ve yenileme yapım işi ihalesi, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek. İhale süreci, Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak, No:3 adresinde bulunan C Blok'taki İhaleler Şefliği'nde gerçekleştirilecek.

KAYNAK: NTV