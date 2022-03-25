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Gündem CHP'li İBB İstanbulluların canını tehlikeye atıyor! İSFALT'ın alkollü sürücüsü araçları biçti
Gündem

CHP'li İBB İstanbulluların canını tehlikeye atıyor! İSFALT'ın alkollü sürücüsü araçları biçti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakine bağlı İSFALT'ın alkollü sürücüsü vatandaşların araçlarını biçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:22:00 - 2022-03-25 18:30:05

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakine bağlı İSFALT'a ait kamyonun alkollü sürücüsü vatandaşların araçlarını biçti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylarda İBB iştirakine bağlı İSFALT'ta görevli bulunan karla mücadele aracının sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıkmış, olay kamuoyu tarafından büyük tepki toplamıştı.

Alkollü İBB personeli araçları biçti

Son skandal da Bağcılar'da yaşandı. İSFALT A.Ş'ye ait kamyonun sürücüsü, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Alkollü İBB personeli kamyonla, vatandaşların arabalarını biçti.

Kamyonun anahtarını alarak olaya müdahale eden vatandaşlar, alkollü şoförü emniyet mensuplarına teslim etti.

 

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