CHP'li İBB İstanbulluların canını tehlikeye atıyor! İSFALT'ın alkollü sürücüsü araçları biçti
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakine bağlı İSFALT'ın alkollü sürücüsü vatandaşların araçlarını biçti.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakine bağlı İSFALT'a ait kamyonun alkollü sürücüsü vatandaşların araçlarını biçti.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylarda İBB iştirakine bağlı İSFALT'ta görevli bulunan karla mücadele aracının sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıkmış, olay kamuoyu tarafından büyük tepki toplamıştı.
Alkollü İBB personeli araçları biçti
Son skandal da Bağcılar'da yaşandı. İSFALT A.Ş'ye ait kamyonun sürücüsü, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Alkollü İBB personeli kamyonla, vatandaşların arabalarını biçti.
Kamyonun anahtarını alarak olaya müdahale eden vatandaşlar, alkollü şoförü emniyet mensuplarına teslim etti.