CHP'li İBB bunu da yaptı! 'İstanbul’un Fethi' çini eserinin önü kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu'nda çini eser tartışması yaşanıyor...

1999 yılında minyatür sanatçısı Nusret Çolpan tarafından yapılan 7 parçalık İstanbul'un Fethi'ni anlatan çini eser, 1 Mayıs afişleri sergisi nedeniyle panoyla kapatıldı.

Tepki yağdı

Nusret Çolpan'nın oğlu Nasuhi Hasan Çolpan, duruma tepki gösterdi. Çolpan, böylesi önemli bir eserin önünün kapatılmasına anlam veremediğini söyledi.

"Gerekçesini açıklamadılar"

Durumu fark ettikten sonra İBB ile iletişime geçtiğini belirten Çolpan, şöyle devam etti:

"Burada daha önceden, İstanbul’un fethini anlatan minyatür tarzında resmedilmiş çini pano vardı. Panonun önü şu an levhayla tamamen kapalı. Bu panonun çini üretiminde çalışan büyük, baba dostu bir ağabeyimiz var, birkaç ay önce bana panonun önünün kapatıldığını söyledi. Onun haberdar etmesiyle fark ettim, üzüldüm. Acaba tadilat dolasıyla mı kapatıldı, geçici bir şey mi diye gelip yokladım. Sabit bir levha var, yanlardan sıkıca oturtulmuş, görüntüyü kapatıyor. Ben de sebebini merak ettim ve belediyenin Beyaz Masa bürosuna sorma ihtiyacı hissederek mail gönderdim. Bir ay sonra bir dönüş yapıldı. Maille, önünün tekrar açılması için çalışmanın başlatılacağını söylediler. Gerekçeye dair bir açıklama yapılmadı, bir gerekçe varsa kendileri biliyor, ben bilemiyorum.

"Düzelmesi için bekliyoruz"

Metroda yine bunun gibi camdan, seramikten başka sanat eserleri de var. Onların önü açık, gezdikçe bakıyorum ve kapatma gibi bir şey yok. Hem kültürümüzü yansıtıyor hem büyük el emeği göz nuru var. Burada yıllardır bizim sanatımızı halkımıza anlattı. Yurt dışından gelenler de buradan geçiyor. Dünyadan vatandaşlar buradan geçiyor. Belki de insanların burada hatıraları var, tekrar gelip bakmak istediklerinde kapalı olduğunu görecekler. Daha sonra, farklı çevrelerden de 'Neden böyledir, sebebini öğrendiniz mi?' şeklinde bildiriler geldi ama hala bekliyoruz."

"Yazık günah"

İHA'ya konuşarak İBB’nin bu uygulamasına anlam veremediğini söyleyen Mehmet Sözüer isimli vatandaş da "Yazık günah yahu. Bu değiştirilir mi, bu vaziyete getirilir mi yahu? İnanın sebebini bilmiyorum. Sıkıntısı nedir, ne değildir. Belediye değil mi burayı yapan, İstanbul Belediyesi? Lanet olsun yahu. Ben artık her türlü şeyden, attığım adımdan yaka silkiyorum. Açıkçası ben bunlardan hiçbir şey beklemiyordum, ben bunları biliyordum.

"İBB bir çivi bile çakmamış"

Onların döneminde de yaşadık. Gördüklerimizi, duyduklarımızı gençlere anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlatamıyoruz. Bunun için hiçbir beklenti içinde değildim, bugünü biliyordum, görmüştüm. Bunlar gelmesin diye dua ediyordum. Maalesef geldiler ve görüyoruz şu an. İstanbul Belediyesi bir çivi bile çakmamış." dedi.