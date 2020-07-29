CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maske ihalesini bakın kime vermiş!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile CHP'li Kadıköy Belediyesi yandaşlarına rant kıyağına devam ediyor. Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’na CHP’li İBB ve Kadıköy’ün maske ihalesi verdiği belirlendi.
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'li Kadıköy Belediyesi’nin Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'na rant kapılarını açtığı ortaya çıktı. Mahiroğlu’na CHP’li İBB ve Kadıköy Belediyesi'nin maske ihalesi verdiği belirlendi.
Sabah'ın haberine göre; Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüsü fırsat bilen CHP’li belediyeler Halk TV’nin patronuna maske ihalesi verdi. ‘Eşe, dosta ihale yok’ şeklinde açıklamalarıyla çelişen CHP'li Ekrem İmamoğlu’na tepki yağdı.
Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li İzmir ve Bolu Belediyeleri’nin de Cafer Mahiroğlu’na maske ihalesi verdiği biliniyor.