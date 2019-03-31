CHP’li hilecileri sandık görevlileri enseledi

Haber Merkezi - 31 Mart seçimlerinde milletin iradesi karşısında ezileceğin anlayan CHP zihniyeti genlerindeki hileci kodu hortlattı. Son 17 yıldır girdikleri bütün seçimleri kaybeden CHP’nin hile hurdayla seçim kazanma çabaları sandık görevlilerinin dikkati sayesinde engellendi.

Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde il merkezinde bulunan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince CHP'ye mühür basılmış 2 tane sahte oy pusulası ele geçirildi. CHP’nin seçime hile katma gayretleri bu kadarla da sınırlı kalmadı.

İstanbul Pendik’te 2227 numaralı sandıkta, CHP’ye ‘evet’ oyu basılmış oy pusulaları ele geçirildi. Oy pusulaların vatandaşlara verilerek oy atmaya zorlandıkları tespit edildi. Milli iradeye gölge düşürme çabası sandık görevlilerinin dikkati sayesinde engellenmiş oldu. Her seçim döneminde hile var yaygarası koparan ve bu sayede seçim yenilgisini gizlemeye çalışan CHP’nin hileci yüzü de bu sayede ifşa olmuş oldu.

Yeni Akit