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CHP’li hilecileri sandık görevlileri enseledi

Her seçim yenilgisini ‘hile yapıldığı’ iddiasıyla çarpıtmaya çalışan CHP, milletin iradesini sahte oylarla çalıyor. Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde il merkezinde bulunan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince CHP'ye mühür basılmış 2 tane sahte oy pusulası ele geçirildi. İstanbul Pendik’te ise 2227 nolu sandıkta CHP’ye evet oyu basılmış pusulalar ele geçirildi. Sandık görevlilerinin dikkatiyle fark edilen hile sonrası tutanak tutuldu.

31 Mart 2019 Pazar 15:16
CHP’li hilecileri sandık görevlileri enseledi

 Haber Merkezi  - 31 Mart seçimlerinde milletin iradesi karşısında ezileceğin anlayan CHP zihniyeti genlerindeki hileci kodu hortlattı. Son 17 yıldır girdikleri bütün seçimleri kaybeden CHP’nin hile hurdayla seçim kazanma çabaları sandık görevlilerinin dikkati sayesinde engellendi.

Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde il merkezinde bulunan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince CHP'ye mühür basılmış 2 tane sahte oy pusulası ele geçirildi. CHP’nin seçime hile katma gayretleri bu kadarla da sınırlı kalmadı.

İstanbul Pendik’te 2227 numaralı sandıkta, CHP’ye ‘evet’ oyu basılmış oy pusulaları ele geçirildi. Oy pusulaların vatandaşlara verilerek oy atmaya zorlandıkları tespit edildi. Milli iradeye gölge düşürme çabası sandık görevlilerinin dikkati sayesinde engellenmiş oldu. Her seçim döneminde hile var yaygarası koparan ve bu sayede seçim yenilgisini gizlemeye çalışan CHP’nin hileci yüzü de bu sayede ifşa olmuş oldu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:16
  1. Ardahan
  2. İstanbul
  3. yerel yönetimler
  4. chp
  5. pendik
  6. seçmen

YORUM YAZ

  • HakanHakan1 sa önce
    İstanbul binali yüzde 58 diğeri yüzde 42Ankara haseki yüzde 53 diğeri yüzde 47Izmır zeybekçi yüzde 49 diğeri yüzde 51Kaydedin...Millet öfke patlaması içinde pkk ya karşı
  • kemalkemal1 sa önce
    onlar sahte oy değildir muhtemelen.satılan oylardır.Bir tür seçim hilesi. CHP li bir seçmen mühür bastığı oyları zarfa koymayıp cebine koyuyor.Bu pusulaları oyunu satın aldığı kişiye veriyor.O kişi bu oyları zarfa koyuyor.Boş pusulaları aldığı kişiye teslim ediyor. O da başkabir CHP li olduğundan emin olduğu seçmene o pusulaları veriyor. O seçmen oyunu kullanırken onlara da mühür basıp cebine koyuyor, sonra oy satın alan kişiye veriyor. Bu döngü tüm satınalınan oylar kullanılıncaya kadar devam ediyor. Bir oy feda ediliyor ancak chp ye oy vereceği şüpheli kişilerin oyları satın alınmış oluyor.bunu eski bir siyasetçiden duymuştum.
  • FsmFsm1 sa önce
    Nesi skandal bunun. Bir yanlışlık olmuş ve tutanakla düzeltilmiş. Adam VURMAMIŞLAR ya!!
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Şuan en kritik zaman...Tüm aklar mhpliler sandık başına gitsin.Sandik görevlilerinden hdp kafalı olanlar her an oyları daha önce hazırlanmış torbalarla degistirebilir.Adamlardan Chp ye basılmış mühür cikiyor
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Dikkat! Türkiyenin her yerinde özellikle izmir istanbul Ankarada Chp ye oy basılmış mühürler ortaya çıkmaya başladı tüm aklar mhpliler herkes sandık başına akmaya başladı.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Sandık kurulu gorevinden alınıp yeni sandık kurulu oluşturulmalıdır
  • vatan sevdalısıvatan sevdalısı1 sa önce
    ancak bu beklenir darbecilerden terör sevicilerden..sandıkta kazanamayanların makam sevgisi yüzünden halkın iradesini terör ve vatana ihanetle darbe ile yönlendirme çabalarını son derece kınıyorum.sandıklara sahip çıkın!!! çirkin haraketler yapar bunlar.halk değil dertleri..ve pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım..kadrolarına pkk dolduran ve 15 temmuz gecesi edirnede chp başkanının açıklamalrı güzel bir delil.koltuk sevdasına neden bunlara başvurursunuz diyecem ama işte zihniyet....ama geçen darbeci köpeğin pensilvanyadan görğntğlğ mesajı umut vericiydi...umut verent arafı sandıkla demokrasi ile olacağını anlamış galiba:) üzücü tarafı sanki pis kokular geliyor chp oy istemesi ister istemez düşündürüyor ve bu araştırılıp halka anlatılmaldır.
  • DURAKDURAK1 sa önce
    CHP DEKI KÖPEKLER MÜSLÜMAN DEGIL HDP DEKI KÖPEKLER.DE KÜRT DEGIL BUNLAR ISRAILIN AJANLARIDIR.
  • KARABEKIRKARABEKIR1 sa önce
    CHP VE HDP DENILEN TERÖRIST VATAN HAINLERI HER PISLIGI YAPARLAR TÜRKIYENIN DÜSMANLARI BU NAMERT SOYLARI BUNLAR NE MÜSLÜMAN NE HIRISTIYAN NE OLDUGU BELIRSIZ MAHLUK SEYTANDIR BUNLAR.

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