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CHP'li Gürsel Tekin'in skandal ötesi hareketine Alpay Özalan'dan sert tepki

AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Gürsel Tekin'in bebek katili PKK’nın medya organı ANF’ye röportaj vermesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

01 Ekim 2019 Salı 19:48
CHP'li Gürsel Tekin'in skandal ötesi hareketine Alpay Özalan'dan sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Suriye konulu konferansına terör örgütü PYD yandaşı Amy Austin Holmes’in konuşmacı olarak davet edilip propaganda yapmasına izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye çıktı.

Tekin'in skandal ötesi hareketine AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından tepki gösterdi.

İşte Özalan'ın o paylaşımı:

CHP'nin, skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararını eleştirmiş. İnanılır gibi değil.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 19:48
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Alpay Özalan
  4. CHP
  5. AK Parti
  6. Gürsel Tekin
  7. Twitter

YORUM YAZ

  • ......22 dk önce
    Bu ne zillet
  • milletmillet27 dk önce
    Alpay kardeşim vekil seçilmene kızmıştım hakkını helal et badem bıyık Ak partili vekillerden daha yürekli çıktın helal olsun sana
  • VeliVeli32 dk önce
    Bravo helal olsun Alpay bey Türk olduğunuz nasıl da belli

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