CHP'li Gürsel Tekin'in skandal ötesi hareketine Alpay Özalan'dan sert tepki AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Gürsel Tekin'in bebek katili PKK’nın medya organı ANF’ye röportaj vermesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Suriye konulu konferansına terör örgütü PYD yandaşı Amy Austin Holmes’in konuşmacı olarak davet edilip propaganda yapmasına izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye çıktı. Tekin'in skandal ötesi hareketine AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından tepki gösterdi. İşte Özalan'ın o paylaşımı: CHP'nin, skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararını eleştirmiş. İnanılır gibi değil.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.