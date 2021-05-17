CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye bakanlık açıklaması: Neden verilmesin

Bir televizyon programına katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürsel Tekin, vatandaşların uzun zamandır merak ettiği ve CHP'lilerin cevap vermekten korktuğu bir soruya çarpıcı sözlerle cevap verdi.

"HDP'liler neden bakanlık yapmasın"

Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceğine dair bir soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan, neden bakanlık yapmasın."

"Sicili temiz HDP'lilere bakanlık verilebilir"

Önceki günde CNN Türk canlı yayınında konuşan CHP'li Dursun Çiçek de HDP'li bakan sorusuna, "Sicili temiz, İyi Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vadedilebilir. Dolayısıyla HDP seçmeni fire vermeden milletvekili adayına oy verebilir." ifadeleriyle karşılık vermişti.