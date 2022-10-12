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Siyaset CHP'li Gürsel Tekin'den geri vites: Ben öyle bir şey demedim
Siyaset

CHP'li Gürsel Tekin'den geri vites: Ben öyle bir şey demedim

Geçtiğimiz günlerde gizli ittifak ortakları olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geri vites yaparak ağız değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 00:15:00 - 2022-10-12 00:15:51

AK Partili olduğunu dile getiren bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, "CHP iktidara gelirse HDP’ye bakanlık verecek mi?" sorusuna yanıt veren Gürsel Tekin, "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette" dedi.

CHP’nin önemli isimlerinden Murat Karayalçın ise geçtiğimiz gün CHP’nin HDP ile ilişkisinin olduğunu itiraf etmiş ve ''HDP önemli bir aktör ve görüşmemiz sürüyor'' demişti.

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