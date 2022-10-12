CHP'li Gürsel Tekin'den geri vites: Ben öyle bir şey demedim

AK Partili olduğunu dile getiren bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, "CHP iktidara gelirse HDP’ye bakanlık verecek mi?" sorusuna yanıt veren Gürsel Tekin, "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette" dedi.

CHP’nin önemli isimlerinden Murat Karayalçın ise geçtiğimiz gün CHP’nin HDP ile ilişkisinin olduğunu itiraf etmiş ve ''HDP önemli bir aktör ve görüşmemiz sürüyor'' demişti.