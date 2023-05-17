CHP'li Gürsel Tekin önce atarlandı sonra geri vites yaptı

Türkiye'nin rekor katılımla dünyaya demokrasi dersi verdiği 14 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Oy sayımının uzun saatler sürdüğü seçime ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50+1 şartını geçememesi nedeniyle milyonlarca seçmen, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

Başkan Erdoğan açık ara önde tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamlaması, muhalefette adeta hayal kırıklığına ve moral bozukluğuna neden oldu.

Öte yandan AK Parti'de bir de Meclis çoğunluğunu almanın mutluluğu ve morali hakim.

Bunun üzerine Millet İttifakı cephesinde dengeler bozuldu.

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CHP'de ortalık karıştı

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketlilikte, görevlerin başındaki isimler değişmeye başlarken, şimdi de ikinci tur çalışmaları için yapılan görevlendirmelerde kriz çıkıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Miletvekili Gürsel Tekin'i Kars'a görevlendirdi.

Durumu kabul etmeyen Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

"Kars'ta görevlendirildim ama İstanbul'da hizmet edeceğim"

CHP'li Gürsel Tekin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıkşamada şu ifadeleri kullandı;

Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul’da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım.

Açıklamanın ardından tepki toplayan Gürsel Tekin, yeni bir açıklama daha yaptı.

"Kars'a gideceğim"

Yaklaşık 50 dakika sonra yeni bir paylaşım daha yapan Tekin, bu kez Kars'a gideceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Kars’a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul’u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız.