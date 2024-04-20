CHP’li Grup Başkanvekilinin yüzüne cevabı yapıştırdı İBB’de Yalanda ‘Tam Yol İleri’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, geçmiş dönemde İBB Meclisi'nde sadece 100-200 metrekarelik arsaların dışında arsa satışı yapılamadığını iddia etti. Ancak İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, son beş yılda İBB Meclisi'nde 3 milyon 295 bin metrekarelik arsa satışına onay verildiğini belirterek Sakalar'ın yalanını ortaya çıkardı.
CHP’li Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar’ın yalanını İBB Meclis üyesi Muhammet Kaynar, suratına çarptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, önceki dönemde İBB Meclisi'nde sadece 100-200 metrekarelik arsaların satışının gerçekleştiğini öne sürdü. Ancak İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, son beş yılda İBB Meclisi'nin 3 milyon 295 bin metrekarelik arsa satışına onay verdiğini söyleyerek CHP’li Ülkü Sakalar’ın yalanını yüzüne çarptı.
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