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Gündem CHP'li Gökhan Günaydın: Üç yıldır tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız yok
Gündem

CHP'li Gökhan Günaydın: Üç yıldır tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız yok

Yeniakit Publisher
2023-06-11 14:27:00 - 2023-06-11 14:29:04

Seçim sonrası istifa çağrılarının ardından tansiyonu düşürmek adına MYK üyelerinin istifasını kabul ederek A takımı yenileyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından eleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin yankıları sürüyor.

Sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kollarını sıvayarak çalışmalara geçerken, muhalefet cephesinde mağlubiyetin sancıları devam ediyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 12'nci seçim olması nedeniyle parti içerisinde ve Millet İttifak'ın da hareketlilik yaşanmaya başladı.

İttifak dağılacak mı soruları gündemde yer alırken, parti içerisinde ise değişim ve istifa çağrıları yükseliyor.
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İstifa çağrılarına aldırış etmeyen Kılıçdarooğlu, çareyi Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin toplu istifasını kabul etmekte buldu.

Ardından gözler yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. 'Kurultay' kararının çıktığı toplantının ardından MYK'nın yeni üyeleri açıklandı.

Yenilenen A takım, CHP içerisindeki gerilimi azaltmadı.

"Tarımdan sorumlu genel başkan yardımcımız üç yıldır yok"

Konuya ilişkin bir eleştiri de CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

Günaydın, dün akşam katıldığı Halk TV’de değişim taleplerine değindi.

Parti içerisindeki eksikliklere değinen Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

Pandemi dönemimizde sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Pandemide Türkiye, yatıp kalkıp sağlık konuşuyordu. Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan oy alamadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz, yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz? Sadece bir arkadaşımızın oraya konulması da yetmez.

 

"MYK'yı değiştirerek bir değişim yapamıyoruz"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti MYK’sını değiştirmesinin bir değişim anlamına gelmediğini de belirten Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Değişim talebini nasıl tanımlıyoruz. Ahmet gidecek Şu ana kadar 150’nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP’de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK’nın toplumun beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor. Şu andaki tüzüğümüze göre kurultay parti meclisin seçiyor, parti meclisinin içerisinden de genel başkanımız dilediği gibi MYK üyelerini seçiyor. Parti meclisi bunu oylamayla yapsa daha isabetli mi olur, daha isabetsiz mi olur? Eğer tümüyle seçimle bir MYK olsa ben daha isabetli olabileceğini düşünüyorum. Tüzük bu yetkiyi eskiden genel sekreter açısından seçimliydi, şimdi tamamen Genel Başkanımıza vermiş. Genel Başkanımız bu yetkiyi takdiri bir yetki olarak mı kullanır, yoksa hukuki anlamda bağlı bir yetki olarak mı kullanır? Genel Başkanımız ne yaptı? Bu MYK değiştirdikten sonra toplumun değişimin beklentisini karşılamak üzere bir MYK yaptım dedi. Eğer toplum bu değişim beklentisinden tatmin olduysa orta yerde sorun yoktur, olmadıysa orta yerde bazı sorunlar vardır.

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